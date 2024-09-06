Сын президента США Хантер Байден признал вину в уклонении от уплаты налогов 12 6.09.2024, 15:13

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Хантер Байден

Фото: APA

Ему грозит до 17 лет заключения.

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признал себя виновным в неуплате налогов и предоставлении фальшивых налоговых деклараций. Об этом сообщает NBC News.

В ходе судебного заседания в Лос-Анджелесе 5 сентября сын Байдена признал вину по всем девяти пунктам обвинения еще до начала отбора присяжных. Оглашение приговора запланировано на 16 декабря.

Адвокат Хантера, Эббе Лоуэлл, заявил, что его клиент принял решение в пользу своей семьи. Это помогло избежать публичного судебного процесса. Байден не общался с прессой, но выпустил заявление, где выразил критику в адрес прокуроров, обвиняя их в попытке опозорить его из-за действий, совершенных во время наркотической зависимости. Он отметил, что не желает причинять своей семье больше боли и вмешательства в их частную жизнь.

Министерство юстиции США сообщило, что Байдену младшему грозит до 17 лет заключения.

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