В Беларуси — автомобильный «хапун» 2 6.09.2024, 15:17

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Установлен месячный рекорд по покупке новых машин.

В Беларуси в августе продали 4916 новых легковушек и легкого коммерческого транспорта. Это месячный рекорд нынешнего года, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА). Активнее всего белорусы покупали авто бренда Geely.

За август компании — члены БАА продали 4916 единиц легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Это месячный рекорд нынешнего года. Августовский показатель также более чем в два раза превышает продажи за аналогичный месяц 2023-го.

За восемь месяцев этого года было продано 29 987 автомобилей. Это больше, чем за весь 2023-й. При этом продажи за январь — август нынешнего года на 120% превышают показатели аналогичного периода 2023-го, уточняют в БАА.

Лидер продаж среди легковых автомобилей — Geely, на этот бренд приходится 49% от общего числа реализации новых легковушек.

Рост продаж новых автомобилей связан с тем, что дилеры расширили свои предложения, также увеличился спрос у покупателей. По мнению БАА, люди стали больше приобретать транспорт из-за доступности автокредитов и лизинга. Среди других причин — рост доходов населения, а также существующие сложности с ввозом авто из-за границы.

По итогам восьми месяцев этого года более 5% проданных официальными дилерами автомобилей относятся к классу электрических, отмечают в БАА. По итогам 2023-го этот показатель едва достигал 1,7%. На увеличение продаж «электричек» повлияло расширение инфраструктуры для подзарядки электромобилей в Беларуси.

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