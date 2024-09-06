«Запущена цепная реакция»: что происходит на границе с Польшей 1 6.09.2024, 15:26

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Репортаж из зоны ожидания.

После показательного задержания так называемых «толиков» в приграничной зоне корреспонденты abw.by решили узнать, изменилось ли что-то в зоне ожидания. И отправились к пункту пропуска «Брест» на границе с Польшей.

Напомним: в конце августа за торговлю местами в очереди на «Варшавском мосту» было задержано более десяти человек. Как это изменило ситуацию на границе?

Первое, что бросилось в глаза в пункте пропуска «Брест», – очереди немного уменьшились. К слову, еще за день-два до этого они почти исчезли. А 4 сентября в очереди стояло всего 40 автомобилей и 6 автобусов. Нечто подобное уже было в начале августа, когда с польской стороны стали действовать более жесткие правила проезда и никто толком не знал, как они будут работать. Позже ситуация устаканилась, и очереди вернулись – более того, ближе к концу лета они били рекорды. И вот, похоже, история повторяется ровно месяц спустя.

Мы, как обычно, поговорили с несколькими путешественниками, чтобы узнать их мнение о том, изменилось что-либо перед пунктом пропуска после хапуна «толиков».

Брестчанин Юрий в этом не уверен:

– Как они продавали? Они же вместо себя пускали другую машину. Все то же самое и сейчас. Смотрите, «четверок» (номерные знаки Гродненской области) совсем мало. В основном «единички» (обозначение Брестского региона). Значит, гродненцы сейчас больше на Литву едут. Было дело, когда они испугались, что их там не пустят, и все ринулись сюда. А потом литовцы объявили, что до января пускают (машины на белорусских номерах), – соответственно, очередь в Бресте стала меньше. Это как закон сообщающихся сосудов.

Другие водители, которые частенько пересекают границу, рассказали: обгоняющих машин, заезжающих в уже подготовленное предприимчивыми ребятами пространство между автомобилями, теперь не особо заметно. Против продажи мест высказывались многие. По словам водителей, уж слишком этот «бизнес» нервировал людей, которые добросовестно стоят в очереди. Некоторые высказывались за то, что можно было бы и ввести плату, чтобы пройти побыстрее, для тех, кто может заплатить и очень спешит. Пусть бы они платили по €50. Мол, цена вполне адекватная.

Некоторые объяснили, почему, на их взгляд, очереди перед пунктом пропуска «Брест» резко исчезли в ночь на 3 сентября, а 5-го появись снова. Во-первых, начало учебного года. Во-вторых, поляки стали пропускать в сутки больше автомобилей и автобусов. Потом всё вернулось на круги своя. Вчера очередь буквально росла на наших глазах и растянулась почти на километр. Это только до зоны ожидания!

В некоторых чатах также писали, что из-за временного уменьшения очереди приграничным «бизнесменам» стало невыгодно работать и продавать места в ней:

«Очередь уменьшилась – «карусель» на ровном месте не покрутить. Л*хов поубавилось, решили честно стоять. У барыги нет клиента – он выезжает из очереди, ему же на закупы не надо ехать, VAT не отмечают. Вот и запущена цепная реакция».

Помимо всего прочего, пользователи приграничных чатов и те, с кем нам удалось пообщаться, отмечали возросший уровень обслуживания в зоне ожидания.

«Всю неделю следил за развитием происходящего в очереди. Скандалы, расследования, аресты. Приехал, встал в очередь, всё культурно, люди вокруг приветливые. Продвигались все сразу, никто не влазил, купить очередь не предлагали. Лепота», – рассказывает один из них.

Обращали внимание и на то, что теперь в ПП «Брест» круглосуточно дежурит бригада скорой помощи, сотрудники Красного Креста раздают воду. А вдоль растянувшейся вереницы машин ездят не велосипедах не «толики», а бабушки и тетушки – предлагают горячие пирожки и другие продукты для перекуса. К такому бизнесу большинство водителей и пассажиров относятся не просто лояльно, а очень даже приветствуют.

Очередь, однако, понемногу растет. И есть ощущение, что к выходным она снова может выйти на пиковые значения. А время ожидания перед КПП, соответственно, вырастет до привычных 16–18 часов. Сейчас, говорят, это в среднем 10–12 часов.

Между тем. По данным Госпогранкомитета РБ, на утро 6 сентября в очереди перед ПП «Брест» на выезд в Польшу стояло порядка 300 автомобилей и около 20 автобусов. В среднем, по рассказам очевидцев, пересекать границу на автобусе по-прежнему в два раза быстрее, чем на легковушке. Но это в среднем. А вообще – кому как повезет.

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