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CША пригрозили странам, открывающим филиалы российских банков

  • 6.09.2024, 15:24
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CША пригрозили странам, открывающим филиалы российских банков

Могут быть введены санкции.

Открытие «дочек» или филиалов российских банков за рубежом должно быть «красным флагом» для других государств, поскольку Россия может таким образом пытаться обойти санкции за войну в Украине, предупредили в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), пишет The Moscow Times.

В связи с этим OFAC призвало иностранные банки с осторожностью относиться к сделкам с новыми зарубежными филиалами или «дочками» российских кредитных организаций, в том числе с теми, которые не находятся под санкциями США.

«Любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или „дочками“, включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски», — отметили в OFAC.

При этом в ведомстве добавили, что сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями, по-прежнему разрешены.

В предупреждении OFAC подчеркивается, что у американского Минфина есть набор инструментов «для пресечения попыток России финансировать свою военно-промышленную базу, в том числе путем создания новых представительств или дочерних компаний финансовых учреждений» за границей.

В частности, ведомство сослалось на закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) как на инструмент, позволяющий противостоять попыткам российских банков учредить в других странах свои филиалы и «дочки».

В 2021 году США внесли поправки в указанный закон, разрешив американским регуляторам в рамках их расследований требовать у иностранных банков, у которых есть корреспондентские счета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. До этого американские власти могли запрашивать только информацию, относящуюся к корсчету иностранного банка в США.

В случае если иностранный банк откажется выполнять требование о предоставлении информации, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы на него.

«Так сказать, санкции уже и не обязательны. Есть „русский дух“ — есть подозрительность и отношение — это все под санкциями по определению», — говорит инвестбанкир Евгений Коган. По его словам, новое предупреждение OFAC приведет к расширению практики закрытия счетов и приостановке других сопутствующих финансовых услуг.

«Минфин США настолько всех запугал, что сейчас это напоминает принцип дискриминации по происхождению. Есть кейсы, когда с человеком опасаются иметь дело, даже если он не живет и не работает в России, но имеет дополнительно российский паспорт или в иностранном гражданстве указано место рождения РФ/СССР», — добавил Коган.

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