CША пригрозили странам, открывающим филиалы российских банков 6.09.2024, 15:24

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Могут быть введены санкции.

Открытие «дочек» или филиалов российских банков за рубежом должно быть «красным флагом» для других государств, поскольку Россия может таким образом пытаться обойти санкции за войну в Украине, предупредили в Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), пишет The Moscow Times.

В связи с этим OFAC призвало иностранные банки с осторожностью относиться к сделкам с новыми зарубежными филиалами или «дочками» российских кредитных организаций, в том числе с теми, которые не находятся под санкциями США.

«Любые зарубежные финансовые учреждения, которые вступают во взаимоотношения с такими подразделениями или „дочками“, включая обслуживание счетов, переводы средств или предоставление других услуг, таких как обработка платежей, торговое финансирование и страхование, должны учитывать существенные санкционные риски», — отметили в OFAC.

При этом в ведомстве добавили, что сделки, связанные с продовольствием, сельским хозяйством, медициной, энергетикой и телекоммуникациями, по-прежнему разрешены.

В предупреждении OFAC подчеркивается, что у американского Минфина есть набор инструментов «для пресечения попыток России финансировать свою военно-промышленную базу, в том числе путем создания новых представительств или дочерних компаний финансовых учреждений» за границей.

В частности, ведомство сослалось на закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) как на инструмент, позволяющий противостоять попыткам российских банков учредить в других странах свои филиалы и «дочки».

В 2021 году США внесли поправки в указанный закон, разрешив американским регуляторам в рамках их расследований требовать у иностранных банков, у которых есть корреспондентские счета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. До этого американские власти могли запрашивать только информацию, относящуюся к корсчету иностранного банка в США.

В случае если иностранный банк откажется выполнять требование о предоставлении информации, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы на него.

«Так сказать, санкции уже и не обязательны. Есть „русский дух“ — есть подозрительность и отношение — это все под санкциями по определению», — говорит инвестбанкир Евгений Коган. По его словам, новое предупреждение OFAC приведет к расширению практики закрытия счетов и приостановке других сопутствующих финансовых услуг.

«Минфин США настолько всех запугал, что сейчас это напоминает принцип дискриминации по происхождению. Есть кейсы, когда с человеком опасаются иметь дело, даже если он не живет и не работает в России, но имеет дополнительно российский паспорт или в иностранном гражданстве указано место рождения РФ/СССР», — добавил Коган.

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