Внутри таинственных «мумий пришельцев» нашли сплав для связи в космосе 1 6.09.2024, 15:41

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Он считается опасным для человека.

Мексиканский журналист и уфолог Хайме Мауссан утверждает, что внутри «мумий пришельцев», найденных в Перу, есть редкие металлы и сплавы, имплантированные в их грудь. Эти устройства вроде мобильных телефонов, по его мнению, могли использоваться в космосе для межгалактической связи. Об этом пишет издание Daily Star.

«Я считаю, что это устройство для общения. Не знаю, как именно оно работает, но экспертам придется хорошенько поработать, чтобы понять, зачем они поместили это внутрь тела», — рассказывает знаток паранормальных явлений.

По его словам, одно из обнаруженных соединений — редкий металл осмий, который используется для телекоммуникаций и спутников в космической отрасли, однако является потенциально смертельным для человека.

«Осмий нелегко найти, он очень дорогой и, кроме того, токсичный. Может вызвать серьезные сбои в организме человека и даже привести к смерти. Именно поэтому трудно понять, зачем это было сделано. Если вы собираетесь создать подобную мистификацию, то разве будете помещать внутрь очень редкий металл?» — размышляет Мауссан.

Сейчас ученые в судебно-медицинских лабораториях исследуют тела, которые уфолог нашел в пещере (Наска, Перу) еще в 2017 году. Утверждается, что «пришельцы» с удлиненными черепами имеют 30% неизвестной ДНК. Однако скептики называют это мистификацией. По их версии, «мумии» могли изготовить из частей различных животных.

Хайме Моссан вместе с режиссерами-расследователями Сереной Диси и Майклом Маццолой занялись съемкой научных экспериментов для своего документального фильма.

«Очень странно, что эти открытия были проигнорированы, отвергнуты и высмеяны, вместо того, чтобы стать событием в истории науки. Когда впервые увидел этих существ, то воспринял их за новый вид, неизвестный ранее. Это большое открытие для человечества», — уверен Майкл.

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