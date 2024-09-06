закрыть
6 сентября 2024, пятница, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На выходных в центре Минска перекроют улицы

  • 6.09.2024, 16:02
  • 1,094
На выходных в центре Минска перекроют улицы

Названа причина.

В субботу и воскресенье в центре Минска полностью перекроют несколько улиц. Связано это с проведением традиционного Минского полумарафона, пишет nashaniva.com.

7 сентября (суббота) с 16:00 до 00:00 вводится запрет на движение транспорта по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова.

8 сентября (воскресенье) движение транспортных средств полностью закроют на следующих участках улиц:

С 00:00 до 16:00:

по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова.

С 07:00 до 13:00:

по проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы;

по улице Киселева от Красной до площади Победы;

по местному проезду проспекта Независимости от Киселева до Коммунистической;

по улице Коммунистической от местного проезда проспекта Независимости до Куйбышева;

по улице Куйбышева от Коммунистической до Янки Купалы;

по улице Янки Купалы от Куйбышева до Максима Богдановича;

по улице Сторожевской;

по проспекту Машерова от Сторожевской до проспекта Победителей;

по проспекту Победителей от Орловской до Ленина;

по улице Ленина от проспекта Победителей до Интернациональной.

С 07:00 до 14:00:

по улице Свердлова от Кирова до проспекта Независимости;

по проспекту Независимости от Свердлова до Янки Купалы;

по улице Ленина от Интернациональной до проспекта Независимости.

С 07:00 до 15:00:

по улице Свердлова от Кирова до Ульяновской;

по четной стороне улицы Ульяновской от Свердлова до Ленина.

С 07:00 до 16:00:

по улице Кирова от Ленина до Комсомольской.

С 12.00 до 14.00:

по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до Интернациональной;

по улице Интернациональной от Янки Купалы до Ленина.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников