На выходных в центре Минска перекроют улицы
- 6.09.2024, 16:02
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Названа причина.
В субботу и воскресенье в центре Минска полностью перекроют несколько улиц. Связано это с проведением традиционного Минского полумарафона, пишет nashaniva.com.
7 сентября (суббота) с 16:00 до 00:00 вводится запрет на движение транспорта по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова.
8 сентября (воскресенье) движение транспортных средств полностью закроют на следующих участках улиц:
С 00:00 до 16:00:
по улице Кирова от улицы Комсомольской до улицы Свердлова.
С 07:00 до 13:00:
по проспекту Независимости от Янки Купалы до площади Победы, включая круговую транспортную развязку на площади Победы;
по улице Киселева от Красной до площади Победы;
по местному проезду проспекта Независимости от Киселева до Коммунистической;
по улице Коммунистической от местного проезда проспекта Независимости до Куйбышева;
по улице Куйбышева от Коммунистической до Янки Купалы;
по улице Янки Купалы от Куйбышева до Максима Богдановича;
по улице Сторожевской;
по проспекту Машерова от Сторожевской до проспекта Победителей;
по проспекту Победителей от Орловской до Ленина;
по улице Ленина от проспекта Победителей до Интернациональной.
С 07:00 до 14:00:
по улице Свердлова от Кирова до проспекта Независимости;
по проспекту Независимости от Свердлова до Янки Купалы;
по улице Ленина от Интернациональной до проспекта Независимости.
С 07:00 до 15:00:
по улице Свердлова от Кирова до Ульяновской;
по четной стороне улицы Ульяновской от Свердлова до Ленина.
С 07:00 до 16:00:
по улице Кирова от Ленина до Комсомольской.
С 12.00 до 14.00:
по улице Янки Купалы от проспекта Независимости до Интернациональной;
по улице Интернациональной от Янки Купалы до Ленина.