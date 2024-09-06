Роберт Кийосаки спрогнозировал крупнейший финансовый крах в истории человечества 2 6.09.2024, 16:18

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Роберт Кийосаки

И назвал единственный способ сохранить свой капитал.

Автор бестселлера «Богатый папа. Бедный папа» Роберт Кийосаки считает, что мир ждет серьезный экономический кризис. Он рассказало ключевых факторах, которые его беспокоят, пишет 24 канал.

В частности, он прокомментировал текущую политическую ситуацию в США. По его словам, стоит следить за тем, что политики делают, а не за тем, какие заявления они делают. Мол, действия говорят громче слов. При этом он отметил, что «мы все переживаем критические финансовые времена».

Кроме того, он считает, что мир ждет финансовый крах, а фиатные деньги потеряют свою ценность. Особенно он выделил доллар США. Роберт Кийосаки считает, что единственный способ сохранить свой капитал – это инвестиции в альтернативные активы: золото, серебро, биткоин.

Роберт Кийосаки заявил, что мир ждет самый большой крах в истории. По его мнению, он неизбежен. Эти выводы он сделал на основе графиков технического анализа, включая ценные бумаги, недвижимость, сырьевые товары и криптовалюты. Кроме того, он добавил, что наступит время для дешевой покупки его любимых активов.

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