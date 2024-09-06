«Безудержно растут на одном и том же месте» 6.09.2024, 16:27

Белорусские грибники показали, что собирают в лесах, невзирая на засуху.

На конец августа и начало сентября в Беларуси установилась аномально засушливая погода, которая, кажется, не даёт никакой возможности для роста грибов. Однако некоторые «тихие охотники» не сидят на месте и продолжают ходить в разведку. Оказалось, что, невзирая на долгое отсутствие дождей, грибы в лесах по-прежнему можно найти. Журналисты telegraf.news посмотрели, какими находками хвастались белорусы в первую неделю сентября.

Как известно, для того чтобы грибы «пошли» нужны тепло и дожди. Если с первым пунктом нет никаких проблем, то дождей во многих регионах белорусы не видели уже давно. Тем не менее отчаянные грибники не оставляют попыток отыскать что-то в лесах. И на удивление, находят.

Одним из грибов, которого не пугает жара, стал подосиновик. Свои находки показали «тихие охотники» во многих регионах Беларуси.

Так, например, об их присутствии в лесах под Минском сообщил грибник и администратор паблика «Грибных войск» Александр Шевцов. Он поделился видеороликом в сообществе в социальной Сети «ВКонтакте».

«Буквально минут 15 на проверку этого подосинового места… Сегодня 8. Как-то так. Растут, родимые», — рассказал грибник об обстановке на столбцовском направлении 5 сентября.

К слову, несколькими днями ранее он также наведывался на своё место и тогда собрал 20 подосиновиков.

«Безудержно растут на одном и том же месте. Мы их выкручиваем-выкручиваем, а им хоть бы хны, бессмертные», — рассказывал грибник.

Фотографиями молодых подосиновиков, найденных в черте Гомеле 5 сентября, поделился ещё один грибник.

«Собираю в низине на участке 100 на 50 метров, 20 минут сбора и домой, на другие локации смысла идти нету из за жаркой погоды ничего не растет.

Некоторым грибникам даже посчастливилось найти несколько белых грибов. Такой находкой похвасталась 5 сентября жительница Молодечненского района.

«Всё таки высыпали мои любимые недоеденные червяками грибочки. Не массово, единично. Малышей особо не наблюдалось, но в количестве 15 шт принесены домой. Ну и за компанию немного лисичек, несколько подосиновиков, чёрных груздей — тоже поштучно, не массово. Ещё парочка зонтиков и один единственный шампиньон», — рассказала об обстановке и показала свои находки грибник.

Своим урожаем, собранным 4 сентября, делился и другой житель Минской области. Он отметил, что продолжает собирать подосиновики, хотя и натыкается на большое количество старых.

Также в Минской области собирали немало и белых грибов 4 сентября. Среди них есть и молодые экземпляры.

А это грибы, собранные в черте Гомеля в тот же день.

В начале месяца некоторые грибники отмечали обилие золотистых боровиков в лесах Минском районе. Канадский «захватчик», по наблюдениям грибников, растёт невзирая на жару.

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