Украинский военный: Россияне получили звонкую пощечину 6.09.2024, 16:34

1,206

ВСУ успешно продвинулись на одном из направлений.

В Харьковской области бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ освободили около 2 квадратных километров территории. Военные подразделения «Хартия» также успешно атакуют позиции противника в этом районе.

Командир подразделения «Терра» Третьей штурмовой, Николай «Абдула» Волохов, отметил, что этот прорыв стал неожиданностью для российской армии, передает РБК.

«Освободили хороший кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критическом для россиян месте. И этим дали армии РФ звонкую пощечину. Тем, что смогли. Российские бойцы не знали, что мы планируем эту операцию, не были готовы», — подчеркнул Волохов.

Он добавил, что операция была проведена с использованием в 2,5 раза меньших сил, чем у противника. В результате действий Третьей штурмовой бригады было ликвидировано 200 оккупантов.

По словам Волоховва, российские силы пытаются ответить, усиливая свои атаки.

«Они пытаются накопить бронетехнику и пехоту в районах, из которых можно быстро доехать. Артиллерия работает очень активно. Мы в свою очередь не даем артиллерии времени», — добавил он.

Ситуация в зоне операций Третьей штурмовой бригады на Харьковском направлении остается напряженной, но контролируемой.

Кроме того, бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» успешно атаковали позиции противника, уничтожив 34 и ранив 23 солдата, зачистив 7 пехотных позиций и огневую точку ПТРК, а также уничтожив гаубицу, отбросив врага на следующую линию обороны.

«За каждой минутой успешного штурма стоят десятки часов планирования и подготовки. Этот штурм хартийцев не стал исключением. План наступательных действий был отшлифован», — говорит командир бригады полковник Игорь Оболенский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com