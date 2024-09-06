Украинский военный: Россияне получили звонкую пощечину
- 6.09.2024, 16:34
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ВСУ успешно продвинулись на одном из направлений.
В Харьковской области бойцы Третьей штурмовой бригады ВСУ освободили около 2 квадратных километров территории. Военные подразделения «Хартия» также успешно атакуют позиции противника в этом районе.
Командир подразделения «Терра» Третьей штурмовой, Николай «Абдула» Волохов, отметил, что этот прорыв стал неожиданностью для российской армии, передает РБК.
«Освободили хороший кусок украинской земли. Около 2 квадратных километров. В очень критическом для россиян месте. И этим дали армии РФ звонкую пощечину. Тем, что смогли. Российские бойцы не знали, что мы планируем эту операцию, не были готовы», — подчеркнул Волохов.
Он добавил, что операция была проведена с использованием в 2,5 раза меньших сил, чем у противника. В результате действий Третьей штурмовой бригады было ликвидировано 200 оккупантов.
По словам Волоховва, российские силы пытаются ответить, усиливая свои атаки.
«Они пытаются накопить бронетехнику и пехоту в районах, из которых можно быстро доехать. Артиллерия работает очень активно. Мы в свою очередь не даем артиллерии времени», — добавил он.
Ситуация в зоне операций Третьей штурмовой бригады на Харьковском направлении остается напряженной, но контролируемой.
Кроме того, бойцы 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» успешно атаковали позиции противника, уничтожив 34 и ранив 23 солдата, зачистив 7 пехотных позиций и огневую точку ПТРК, а также уничтожив гаубицу, отбросив врага на следующую линию обороны.
«За каждой минутой успешного штурма стоят десятки часов планирования и подготовки. Этот штурм хартийцев не стал исключением. План наступательных действий был отшлифован», — говорит командир бригады полковник Игорь Оболенский.