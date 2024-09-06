Необычный магазин самообслуживания на Брестчине покорил соцсети 6.09.2024, 16:42

Интересная идея понравилась местным жителям.

В Лунинецком районе появился уникальный магазин самообслуживания, который быстро завоевал популярность в TikTok. Владельцы частного подворья в деревне Ракитно приглашают всех желающих самостоятельно приобрести свежие овощи, такие как лук, капуста, помидоры и картофель. Продукция размещена в коробках и доступна для всех.

Посетители могут взвесить выбранные продукты на установленных рядом весах и оплатить покупку, оставив деньги в ведре. При необходимости там же можно взять сдачу. Для удобства покупателей предусмотрены калькулятор и пакеты.

Эта идея понравилась местным жителям. «Огонь! Спасибо!», «Идея класс!», «На таких людях держится мир!» – стикеры с такими надписями оставили владельцам необычного магазина довольные покупатели.

Оценили ноу-хау и пользователи TikTok. Причем не только сам магазин, но и то, насколько открытый, дружелюбный и порядочный народ в нашей стране.

«Это Беларусь! Дружелюбный и честный народ!»

«Вера в людей не пропала. Молодцы! Дай вам бог только адекватных покупателей».

«Хороших и порядочных людей много, поверьте. Продавец выиграет, не надо платить аренду. А покупателям приятно, что к ним с доверием относятся. Беларусь рулит!»

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