Лукашенко пришлось стиснуть зубы и терпеть

Лукашенко пришлось стиснуть зубы и терпеть3
- Телеграм-канал «День опричника»
- 6.09.2024, 17:28
- 4,002
Минобороны РФ вновь послало «крылатые сюрпризы».
Минобороны РФ вновь послало Лукашенко «крылатые сюрпризы» — Гомельская область подверглась атаке «Шахедами», свернувшими не туда. Во втором часу ночи с военного аэродрома в Барановичах поднялся дежурный истребитель, чтобы уничтожить два российских БПЛА.
Еще через час новый дрон проник в воздушное пространство Беларуси, и пилоту вновь пришлось поднять военный борт.
Местным жителям оставалось лишь наблюдать воздушный бой и гадать, чьи горящие обломки летят вниз. Под утро белорусский истребитель сбил четвертый беспилотник.
Лукашенко, которому всюду мерещатся угрозы и нападения, стиснул зубы и не жалуется.
Телеграм-канал «День опричника»