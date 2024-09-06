Лукашенко пришлось стиснуть зубы и терпеть 3 Телеграм-канал «День опричника»

6.09.2024, 17:28

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Фото: AFP

Минобороны РФ вновь послало «крылатые сюрпризы».

Минобороны РФ вновь послало Лукашенко «крылатые сюрпризы» — Гомельская область подверглась атаке «Шахедами», свернувшими не туда. Во втором часу ночи с военного аэродрома в Барановичах поднялся дежурный истребитель, чтобы уничтожить два российских БПЛА.

Еще через час новый дрон проник в воздушное пространство Беларуси, и пилоту вновь пришлось поднять военный борт.

Местным жителям оставалось лишь наблюдать воздушный бой и гадать, чьи горящие обломки летят вниз. Под утро белорусский истребитель сбил четвертый беспилотник.

Лукашенко, которому всюду мерещатся угрозы и нападения, стиснул зубы и не жалуется.

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