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Александр Глеб: Игра сборной Беларуси напоминает Андорру 20 лет назад

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  • 6.09.2024, 18:05
Александр Глеб: Игра сборной Беларуси напоминает Андорру 20 лет назад
Александр Глеб

Экс-игрок сборной призвал белорусов играть более агрессивно.

Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб поделился ожиданиями от матча с Люксембургом в Лиге наций.

– Перед матчем с Болгарией (0:0) вы сказали о том, что второе место в этой группе для нашей сборной будет успехом. Что скажете после матча с Болгарией?

– Давайте верить в команду, будем надеться, что вторая игра в исполнении нашей сборной будет лучше.

– Как нужно действовать сборной Беларуси в матче с Люксембургом?

– Нужно играть более агрессивно, не боятся, поджимать соперника, оказывать давление. Мы садимся в оборону и не атакуем.

Игра нашей сборной напоминает Андорру, когда мы играли с ними 10-20 лет назад.

Соперники сборной Беларуси примерно одинакового уровня с нами, поэтому хочется, чтобы команда больше играла в атакующий футбол, – сказал Глеб.

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