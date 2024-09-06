Александр Глеб: Игра сборной Беларуси напоминает Андорру 20 лет назад

Александр Глеб: Игра сборной Беларуси напоминает Андорру 20 лет назад1
- 6.09.2024, 18:05
Экс-игрок сборной призвал белорусов играть более агрессивно.
Бывший полузащитник сборной Беларуси Александр Глеб поделился ожиданиями от матча с Люксембургом в Лиге наций.
– Перед матчем с Болгарией (0:0) вы сказали о том, что второе место в этой группе для нашей сборной будет успехом. Что скажете после матча с Болгарией?
– Давайте верить в команду, будем надеться, что вторая игра в исполнении нашей сборной будет лучше.
– Как нужно действовать сборной Беларуси в матче с Люксембургом?
– Нужно играть более агрессивно, не боятся, поджимать соперника, оказывать давление. Мы садимся в оборону и не атакуем.
Игра нашей сборной напоминает Андорру, когда мы играли с ними 10-20 лет назад.
Соперники сборной Беларуси примерно одинакового уровня с нами, поэтому хочется, чтобы команда больше играла в атакующий футбол, – сказал Глеб.