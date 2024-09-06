Китай отказался кредитовать правительство России в юанях 1 6.09.2024, 18:13

Переговоры продолжались девять лет.

Продолжающиеся 9 лет переговоры с Китаем о выпуске российских суверенных облигаций в юанях зашли в тупик.

Москве пока не удалось договориться о создании с Пекином «депозитарного моста», который позволил бы правительству занять китайскую валюту на приемлемых для себя условиях, сообщил «Ведомостям» замглавы Минфина Иван Чебесков.

По его словам, такая же проблема существует и с другими «дружественными странами». Речь идет о том, чтобы объединить финансовые рынки — например, российский и китайский, чтобы инвесторы каждой страны имели свободный доступ на рынок другой и получили возможность торговать бумагами в национальных валютах

Пока же Китай позволяет России выпустить лишь панда-бонды, признал Чебесков. Они продаются на внутреннем рынке КНР, а чтобы вывести деньги за пределы КНР, требуется специальное разрешение.

Причем выдавать его Пекин не желает, признавал в 2022 году занимавший тогда пост замглавы Минфина Тимур Максимов: «Та сторона [Китай] должна разрешить своим инвесторам поучаствовать в этом выпуске, по сути, это вывод денег из системы, и та сторона, наверное, пока не готова к таким шагам».

Иными словами, юани, которые займет правительство РФ, останутся в Китае. Существенных подвижек в переговорах с Пекином, несмотря на многочисленные визиты Владимира Путина в Китай, как не было, так и нет, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника издания, у Пекина «нет политической воли» на такое решение. По всей видимости, китайцы не готовы вступать в конфликт с США, на которые у них «завязана» экономика, сказал другой источник «Ведомостей».

Проект государственных юаневых облигаций обсуждается в России с момента резкого обострения отношений с Западом в 2014 году. Выпуск на сумму около 6 млрд юаней (до 1 млрд долларов по старым курсам) изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й. В марте 2019-го занимавший тогда пост замминистра финансов Сергей Сторчак признал: прогресса в переговорах нет.

После начала войны с Украиной правительство вновь реанимировало идею юаневых гособлигаций, рассчитывая привлечь деньги китайских инвесторов и заменить ими западный капитал, который годами тек в российский рублевый госдолг. Перед началом войны нерезиденты держали в облигациях федерального займа (ОФЗ) 2,95 трлн рублей, контролируя пятую часть рынка.

Теперь правительству приходится закрывать дефицит бюджета без них. ОФЗ скупают крупные банки, главным образом государственные: в июле, по данным ЦБ РФ, они приобрели более 90% всех размещенных бумаг, в июне — 81%, в мае — 68%.

Согласно закону о федеральном бюджете, дефицит казны в этом году составит 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП. За январь–август доходы правительства оказались меньше расходов на 331 млрд рублей.

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