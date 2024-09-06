Цена нефти Brent упала ниже $72 за баррель 6.09.2024, 18:16

Впервые с июня 2023 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,19% — до $71,83 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:46 по Минску. Нефть Brent торгуется ниже уровня $72 впервые с 28 июня 2023 года

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 1,09%, до $68,4 за баррель.

Нефть начала существенно дешеветь во вторник, 3 сентября, потеряв за день 4,86%.

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