Цена нефти Brent упала ниже $72 за баррель
- 6.09.2024, 18:16
Впервые с июня 2023 года.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,19% — до $71,83 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 17:46 по Минску. Нефть Brent торгуется ниже уровня $72 впервые с 28 июня 2023 года
Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарной бирже снизилась на 1,09%, до $68,4 за баррель.
Нефть начала существенно дешеветь во вторник, 3 сентября, потеряв за день 4,86%.