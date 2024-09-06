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Минздрав: Школьники смогут быть дома до 5 дней без справки о болезни

  • 6.09.2024, 18:30
Минздрав: Школьники смогут быть дома до 5 дней без справки о болезни

Такое условие действует на период подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что школьники, учащиеся и студенты смогут оставаться дома до 5 дней без справки о болезни.

Такое условие действует на период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. И при заболевании не более 5 дней дети могут оставаться дома, при этом им не требуется предоставлять справку из медучреждения.

В министерстве уточнили, что речь идет именно о справках определенной формы, установленных Минздравом и Минтруда и соцзащиты.

— Ребенок или молодой человек может отсутствовать на занятиях в учреждениях образования: дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего в течение пяти дней, — подчеркнули в ведомстве.

Такие условия введены для предотвращения активного распространения инфекций. Таким образом предоставление справки о временной нетрудоспособности на эти пять дней болезни не требуется.

— Правило установлено письмом Минздрава (№2-1-7/20422 от 6 ноября 2023-го) и действует до особого распоряжения, — резюмировали в пресс-службе.

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