США объявили о новом пакете военной помощи Украине 4 6.09.2024, 18:35

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На $250 млн.

США выделили поддержку Украины в войне против России еще $250 млн. В новый пакет вошли противотанковые системы Javelin и AT-4, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой (MRAP), а также гранаты, ракеты RIM-7, Stinger, TOW, снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 миллиметров.

Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новом транше на встрече контактной группы по поддержке Украины, которая прошла на авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября. Он отметил, что в первую очередь пакет будет направлен на усиление противовоздушной обороны Украины, что является приоритетом для Киева в условиях продолжающихся воздушных атак. Помимо этого, в поставки войдут оружие и бронетехника, которые должны повысить боеспособность ВСУ.

Остин добавил, что средства будут переброшены «с военной скоростью», что подчеркивает стремление Вашингтона обеспечить оперативное поступление всех необходимых ресурсов на фронт.

Это уже второй пакет помощи от США за последние две недели. 24 августа, в день независимости Украины, Пентагон объявил о выделении ей $125 млн на поставки ракет ПВО, противотанковых комплексов Javelin, боеприпасов для HIMARS, оборудования для борьбы с беспилотниками и артиллерийских снарядов.

С начала российского вторжения США выделили Украине почти $56 млрд в рамках военной помощи. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что продолжат поддерживать Киев до тех пор, пока это будет необходимо.

Также о выделении новой помощи Украине заявили Германия, Нидерланды, Дания и Канада. Последняя предоставит более 80 тысяч неуправляемых авиационных ракет CRV7 и 1300 боеголовок к ним, а также почти тысячу пулеметов С6 и 500 пистолетов калибра 9 мм.

Берлин передаст Киеву 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, а также 77 танков Leopard 1A5 — совместно с Нидерландами и Данией. Амстердам сообщил, что Украина получит материалы для обслуживания и эксплуатации истребителей F-16 на 80 млн евро.

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