Редкую карточку звезды НБА продали за рекордную сумму 6.09.2024, 18:44

1,486

Она пролежала в шкафу 60 лет.

Редкую коллекционную карточку звезды НБА Уилта Чемберлена продали за рекордные $1,7 млн, сообщил аукционный дом Goldin в соцсети Х.

Сделка оформлена в частном порядке, покупатель и продавец не известны.

Это карточка с дебютного сезона Чемберлена в НБА — 1961/1962 от компании Fleer. Она получила высшую оценку — десять — от компании SGC, которая оценивает их качество. Это единственная подобная карточка с такой оценкой.

Эта карточка была обнаружена несколько лет назад в шкафу продуктового магазина, которым когда-то управляла семья ее владельца, отмечает Bleacher Report.

Это самая дорогая карточка Чемберлена, которая когда-либо была продана на аукционах. Предыдущий рекорд составлял $670 тыс. за карточку в 2022 году. Кроме того, это самая высокая цена за баскетбольную карточку тех лет.

Чемберлен является одним из лучших баскетболистов в истории НБА, двукратным чемпионом НБА (1967, 1972), четырехкратным самым ценным игроком регулярных чемпионатов (1960, 1966–1968), автором рекорда по количеству очков, заброшенных за одну игру НБА — 100 очков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com