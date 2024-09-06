США обнаружили у РФ «секретный флот» для атак на подводные интернет-кабели в Европе 8 6.09.2024, 18:49

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Что известно.

Россия развивает специализированное военное подразделение, которое может быть использовано для потенциальных операций по саботажу, нацеленных на повреждение инфраструктуры подводных кабелей, рассказали CNN два информированных американских чиновника.

По их данным, разработки ведутся на Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны РФ. Инициатива включает себя флот, подводные лодки и морские дроны.

«Мы обеспокоены возросшей активностью российского флота по всему миру тем, что расчет России на решение нанести ущерб критически важной подводной инфраструктуре США и ее союзников может измениться. Россия продолжает развивать свои военно-морские возможности для подводного саботажа, главным образом через ГУГИ», — сообщил собеседник издания.

США регулярно отслеживают российские корабли, которые находятся вблизи критически важной морской инфраструктуры, пояснил высокопоставленный американский чиновник. При этом ранее не сообщалось об обеспокоенности США из-за возможных подводных операций российского секретного подразделения.

Командиры НАТО сообщали весной прошлого года, что в последнее время наблюдается увеличение активности российского флота в районе подводных кабелей в Балтийском море. В прошлом году совместное расследование СМИ Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии установило, что у России есть флот шпионских судов, действующих в водах Северной Европы с целью потенциального саботажа подводных кабелей и ветровых электростанций.

Используя анализ данных и перехваченные радиосообщения, расследователи отслеживали около пятидесяти судов, действующих в районе подводной инфраструктуры. Аналогичную активность со стороны китайского флота наблюдали силы Тайваня и США.

По словам собеседника CNN, руководство России придает большое значение ГУГИ и продолжает финансировать подразделение даже во время войны в Украине. По его словам, Вашингтон будет рассматривать любой саботаж подводной инфраструктуры как значительное обострение российской агрессии за пределами Украины.

«Любая деятельность, связанная с повреждением морской инфраструктуры, включая подводные кабели, особенно в периоды обострения напряженности, несет риски недоразумений и ошибочных оценок, которые могут привести к непреднамеренному обострению. США будут особенно обеспокоены повреждением критической подводной инфраструктуры, принадлежащей нам или нашим союзникам», — подчеркнул он.

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