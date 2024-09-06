В Минске прошел аукцион по продаже битого Porsche Boxter

В Минске прошел аукцион по продаже битого Porsche Boxter1
- 6.09.2024, 19:01
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Какой была финальная ставка.
Аукцион по продаже битого Porsche Boxter 2012 года выпуска завершились 6 сентября, сообщается на сайте «Белаукциона».
За время торгов поступила 101 ставка. Однако главная борьба разгорелась в последний день аукциона между двумя пользователями. В итоге победила ставка в 18 304 рубля. Однако у данного лота есть резервная цена. Если победившая ставка ее не превысила — собственник Porsche может отказаться от продажи.
Напомним, заднеприводной Porsche Boxter с 2,7-литровым двигателем находится в аварийном состоянии.
Повреждения Porsche получил в июне прошлого года. По версии ГАИ, 43-летний водитель иномарки не справился с управлением и снес столб на Долгиновском тракте в Минске.
Водителя автомобиля с травмами доставили в больницу для обследования. Машина получила серьезные механические повреждения.