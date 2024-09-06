закрыть
6 сентября 2024, пятница, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске прошел аукцион по продаже битого Porsche Boxter

1
  • 6.09.2024, 19:01
  • 2,350
В Минске прошел аукцион по продаже битого Porsche Boxter

Какой была финальная ставка.

Аукцион по продаже битого Porsche Boxter 2012 года выпуска завершились 6 сентября, сообщается на сайте «Белаукциона».

За время торгов поступила 101 ставка. Однако главная борьба разгорелась в последний день аукциона между двумя пользователями. В итоге победила ставка в 18 304 рубля. Однако у данного лота есть резервная цена. Если победившая ставка ее не превысила — собственник Porsche может отказаться от продажи.

Напомним, заднеприводной Porsche Boxter с 2,7-литровым двигателем находится в аварийном состоянии.

Повреждения Porsche получил в июне прошлого года. По версии ГАИ, 43-летний водитель иномарки не справился с управлением и снес столб на Долгиновском тракте в Минске.

Водителя автомобиля с травмами доставили в больницу для обследования. Машина получила серьезные механические повреждения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников