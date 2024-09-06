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ВСУ уничтожили редкую российскую систему РЭБ

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  • 6.09.2024, 19:06
  • 2,368
ВСУ уничтожили редкую российскую систему РЭБ

Такой еще не встречали.

Военные FPV-дроном уничтожили российскую РЭБ. Самое интересное то, что станция якобы должна была глушить все частоты FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офицера бригады «Рубеж» НГУ Владимира Черняка в эфире телемарафона.

По словам Черняка, российская станция, якобы глушившая все частоты FPV-дронов, была уничтожена именно FPV-дроном.

«На некотором участке фронта удалось уничтожить российскую РЭБ, которую еще не встречали до этого. Россияне ее анонсировали некоторое время до этого и заявляли, что она глушит все частоты FPV-дронов. Как ни странно, ее уничтожили FPV-дроном. Возможно, у них что-то пошло не так», - рассказал он.

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