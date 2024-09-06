Какой будет погода в Беларуси в выходные
- 6.09.2024, 19:17
До +29°С и без осадков.
Красный, высший уровень погодной опасности все чаще объявляется белорусскими синоптиками. И объявлять его стали на несколько дней вперед.
Так произошло в самом начале этой недели, а сегодня красный уровень продлили на все грядущие выходные - и даже на понедельник.
«7-9 сентября (суббота-понедельник) на большей части территории Гомельской и Могилевской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)», - сообщает Белгидромет. Во все эти дни воздух будет прогреваться до +29°С и дождей не ожидается.
В свою очередь, красным цветом раскрашена и большая часть районов страны (включая столичный регион) на интерактивной карте Минлесхоза. Это означает, что введен запрет на посещение большинства лесов. Во всех остальных же действуют ограничения — нельзя въезжать на машине, разводить огонь. Учитывайте это, планируя ближайшие выходные.