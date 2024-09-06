Какой будет погода в Беларуси в выходные 6.09.2024, 19:17

До +29°С и без осадков.

Красный, высший уровень погодной опасности все чаще объявляется белорусскими синоптиками. И объявлять его стали на несколько дней вперед.

Так произошло в самом начале этой недели, а сегодня красный уровень продлили на все грядущие выходные - и даже на понедельник.

«7-9 сентября (суббота-понедельник) на большей части территории Гомельской и Могилевской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)», - сообщает Белгидромет. Во все эти дни воздух будет прогреваться до +29°С и дождей не ожидается.

В свою очередь, красным цветом раскрашена и большая часть районов страны (включая столичный регион) на интерактивной карте Минлесхоза. Это означает, что введен запрет на посещение большинства лесов. Во всех остальных же действуют ограничения — нельзя въезжать на машине, разводить огонь. Учитывайте это, планируя ближайшие выходные.

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