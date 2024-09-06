Испания передает Украине батарею ПВО HAWK 6.09.2024, 19:22

Об этом сообщил глава Минобороны Испании.

Испания передаст Украине полную батарею системы противовоздушной обороны HAWK.

Об этом сообщила министр обороны Маргарита Роблес на заседании «формата Рамштайн» в присутствии президента Украины, говорится на сайте Минобороны Испании.

«Учитывая четкий запрос президента Зеленского относительно систем противовоздушной обороны, министр Роблес анонсировала безотлагательное предоставление полной батареи HAWK, включающей шесть пусковых установок, также предоставленных Испанией и уже расположенных в Польше», - говорится в сообщении.

Кроме этого, Роблес рассказала о подготовке следующих партий помощи и проектах, которые начал испанский оборонпром в продолжение заключенного соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Испанией.

Также она отметила, что Испания активизирует свое участие в миссии ЕС по подготовке

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