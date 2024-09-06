Иран предостерегает РФ от поддержки Азербайджана в пограничном споре 1 6.09.2024, 19:51

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Тегеран вызвал к себе российского посла.

Тегеран предостерегает Россию от перехода на сторону Азербайджана по пограничному спору с Арменией. Министр иностранных дел страны Саид Арагчи пошел на необычный шаг и выступил с резким заявлением в сторону России, сообщает The Guardian.

«Любая угроза с севера, юга, востока или запада территориальной целостности наших соседей или перекраивания границ является абсолютно неприемлемой и красной линией для Ирана», — заявил Арагчи.

Отмечается, что Москва поддержала Азербайджан в его идее по созданию сухопутного коридора вдоль армяно-иранской границы. В Тегеране считают, что такой шаг может ограничить доступ Ирана к Европе и остальному миру.

В иранский МИД вызвали российского посла Алексея Дедова, чтобы выразить свое недовольство позицией РФ. В Тегеране заявили, что с помощью Москвы создается конфликт на границе.

«Поведение российских государственных деятелей было неприемлемым и явно противоречило их заявлению о дружбе с Ираном», — заявил Мохсен Резаи, бывший главный командир Корпуса стражей Исламской революции.

The Guardian добавляет, что Россия и Иран хотят подписать соглашение о стратегическом партнерстве, но его содержание все еще обсуждается. Среди власти в Тегеране существует напряженность из-за дипломатической цены углубления военного альянса с Россией, использующей иранские беспилотники для ударов по Украине.

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