В столичном ресторане девушка украла у именинницы огромный букет красных роз 6.09.2024, 20:02

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Что было дальше.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней ранее не судимой минчанки, которую обвиняли в совершении кражи, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Согласно материалам дела, обвиняемая с подругой отдыхала в одном из ресторанов на улице Мельникайте. После полуночи они собрались уходить. Проходя мимо стойки администратора, минчанка увидела ведро, в котором стоял букет из 51 красной розы, и забрала цветы с собой. По ее словам, по пути домой ей стало стыдно за свой поступок, поэтому она выбросила похищенный букет в мусорный бак.

Противоправные действия девушки зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в ресторане. Букет принадлежал другой посетительнице заведения, которая там праздновала свой день рождения.

В отношении девушки следователи возбудили уголовное дело за кражу. Вину она признала полностью, в содеянном раскаялась, перед потерпевшей извинилась и возместила ей причиненный ущерб в размере 170 рублей.

В итоге суд постановил освободить минчанку от уголовной ответственности с привлечением к административной (ст. 86 УК), а производство по уголовному делу в отношении нее по ч. 1 ст. 205 УК (Кража) прекратить.

По административной статье девушку оштрафовали на 20 базовых величин (800 рублей).

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