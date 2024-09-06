Остин: У Украины есть свое оружие, более дальнобойное чем ATACMS 2 6.09.2024, 20:42

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Ллойд Остин

Глава Пентагона считает, что дальнобойные ракеты не окажут решающего влияния на ход войны с РФ.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в пятницу на встрече на базе НАТО Рамштайн, посвящённой поставкам оружия Украине, что даже если США или страны НАТО предоставят Украине дальнобойные ракеты, это не окажет решающего влияния на ход войны с Россией. По его мнению, ракетные атаки на цели в глубине России не смогут сами переломить ситуацию на фронте в Украине, а исход войны не будет зависеть от какого-то одного фактора.

Представители украинских властей обращаются к США и другим странам с просьбами разрешить такие удары при помощи поставляемого Западом оружия. Президент Украины Владимир Зеленский, который посетил встречу на базе Рамштайн в Германии, вновь просил союзников выделить Украине больше дальнобойных ракет и снять ограничения на их использование по военным целям в глубине России.

Остин также заявил, что Украина обладает собственными вооружениями, дальнобойность которых превосходит характеристики американских ATACMS и британских Storm Shadow – это в частности беспилотные летательные аппараты, способные преодолевать тысячи километров. «Россия большая страна, в ней много целей. И у Украины есть соответствующие возможности относительно этих целей», - заявил Остин.

Тем не менее, заявил Остин, США будут непоколебимо поддерживать Украину в ее обороне. Сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине объемом в 250 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы, в том числе для систем HIMARS и систем противовоздушной обороны, зенитные ракеты RIM-7, ПЗРК «Стингер», а также боевые машины «Брэдли» и M113.

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