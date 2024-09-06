Белорусы смогут лучше рассмотреть Сатурн
- 6.09.2024, 20:44
Планета приблизится к Земле на максимальное расстояние.
8 сентября Сатурн приблизится к Земле на максимальное расстояние. Он окажется в точке противостояния с Солнцем и будет казаться ярче и крупнее. Это самое удачное время для наблюдения за планетой, пишет пресс-служба Московского планетария.
Такое событие происходит раз в 378 дней.
Планету при условии ясной погоды будет видно с вечера и до рассвета, а около полуночи она достигнет самой высокой точки на небе.
Сатурн можно увидеть невооруженным глазом, а вот, чтобы рассмотреть кольца, понадобится бинокль или телескоп.
«Нужно смотреть на юг, юго-восток, где она будет находиться выше всего над горизонтом. Для поиска планеты можно воспользоваться мобильным приложением для астрономии, которое покажет точное расположение Сатурна на небе в реальном времени», — говорится в сообщении.
Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размеру в Солнечной системе. Кольца планеты состоят изо льда, пыли и камней. У небесного объекта более 80 спутников.