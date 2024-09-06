США призвали IT-компании помочь обойти российскую цензуру 6.09.2024, 21:01

Власти США провели встречу с крупнейшими технологическими компаниями в Белом доме.

Власти США провели встречу с Amazon, Google, Microsoft, Cloudflare и активистами гражданского общества в Белом доме, чтобы убедить IT-компании помочь обойти цензуру в России. Об этом сообщает Reuters.

Президент Фонда открытых технологий, который спонсируют США, Лора Каннингем заявила, что на встрече власти предложили предоставлять скидки или субсидии компаниям, которые помогают удовлетворять быстро растущий спрос на VPN. По ее словам, в России и Иране наблюдается взрывной рост популярности различных VPN-сервисов.

«В течение десятилетия мы регулярно поддерживали около девяти миллионов пользователей VPN каждый месяц, а теперь это число выросло более чем в четыре раза», – заявила Каннингем. По словам Каннингем, около 46 миллионов человек в месяц пользуются VPN, поддерживаемыми США, но она добавила, что значительная часть бюджета уходит на расходы по размещению всего этого сетевого трафика на серверах частного сектора.

«Мы хотим поддержать этих дополнительных пользователей, но у нас нет ресурсов, чтобы справиться с этим растущим спросом», – сказала она.

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