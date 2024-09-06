Перед выходными по всей Беларуси ограничили посещение лесов
- 6.09.2024, 21:09
Из-за жары.
По всей территории страны введены запреты и ограничения на посещение лесных массивов. Это следует из карты, опубликованной Минлесхозом.
Ограничения действуют в 25 районах, во всех остальных – введены запреты.
Полностью окрашены в красный цвет Могилевская и Гомельская области. Брестская – за исключением одного района. Пружанский все еще остается «желтым».
Как сообщает Белгидромет, в ближайшие дни воздух прогреется до 29°С. В связи с этим в двух областях объявлен красный уровень опасности. Речь идет о Могилевской и Гомельской. Пятый класс пожарной опасности там будет наблюдаться с 7 по 9 сентября.
При введении ограничений беспрепятственно ходить в лес за грибами или ягодами можно только пешком. Въезжать в такую зону на автомобиле запрещено. Разводить костры – тем более.
Если действует запрет, то вход в лес закрыт для всех. Правда, как уточняют в Минлесхозе, работники лесных хозяйств, обнаружив нарушителя, в большинстве случаев лишь проводят с ним профилактическую беседу.
Но если человек разжигает костер или бросает окурок, тогда ему назначат штраф. Размер взыскания за нарушение, от которого лес не пострадал, может составить 12 базовых величин.
Если в лесу произошел пожар, то штраф увеличится до 30 базовых.