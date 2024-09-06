закрыть
6 сентября 2024, пятница, 21:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Перед выходными по всей Беларуси ограничили посещение лесов

  • 6.09.2024, 21:09
Перед выходными по всей Беларуси ограничили посещение лесов

Из-за жары.

По всей территории страны введены запреты и ограничения на посещение лесных массивов. Это следует из карты, опубликованной Минлесхозом.

Ограничения действуют в 25 районах, во всех остальных – введены запреты.

Полностью окрашены в красный цвет Могилевская и Гомельская области. Брестская – за исключением одного района. Пружанский все еще остается «желтым».

Как сообщает Белгидромет, в ближайшие дни воздух прогреется до 29°С. В связи с этим в двух областях объявлен красный уровень опасности. Речь идет о Могилевской и Гомельской. Пятый класс пожарной опасности там будет наблюдаться с 7 по 9 сентября.

При введении ограничений беспрепятственно ходить в лес за грибами или ягодами можно только пешком. Въезжать в такую зону на автомобиле запрещено. Разводить костры – тем более.

Если действует запрет, то вход в лес закрыт для всех. Правда, как уточняют в Минлесхозе, работники лесных хозяйств, обнаружив нарушителя, в большинстве случаев лишь проводят с ним профилактическую беседу.

Но если человек разжигает костер или бросает окурок, тогда ему назначат штраф. Размер взыскания за нарушение, от которого лес не пострадал, может составить 12 базовых величин.

Если в лесу произошел пожар, то штраф увеличится до 30 базовых.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов
Этот шаг изменит ход войны
Этот шаг изменит ход войны Виталий Портников