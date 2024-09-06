Минский кинотеатр «Победа» презентовал обновленные кинозалы 6.09.2024, 21:29

Фотофакт.

Открывшийся после масштабной реконструкции столичный кинотеатр «Победа» 6 сентября провел презентацию пяти кинозалов, сообщает БелТА.

Обновленная «Победа» стала мультиплексом. Главный зал на первом этаже рассчитан на 186 мест, включая места для людей с инвалидностью. Важным преимуществом этого зала стали не только размеры, но и удобные кресла с мягкой обивкой, которые обеспечивают комфорт на протяжении всего сеанса.

«Наши кресла позволяют расслабиться и наслаждаться просмотром, а передовые технологии, такие как лазерный проектор с разрешением 4К и система звуковоспроизведения Dolby Digital Surround 7.1, делают каждое посещение кинозала незабываемым», — отметили в кинотеатре.

Второй зал на 48 зрителей предназначен для семейного просмотра и выполнен в красочном стиле, который привлечет внимание как взрослых, так и детей. Здесь же расположилась детская зона с игровым домиком и развлекательными играми.

«Мы хотели сделать посещение кино интересным для всех возрастов. Дети могут играть, а родители — наслаждаться фильмами, зная, что малыши заняты», — добавили в кинотеатре.

Кроме того, кинотеатр предлагает караоке-зал, где можно исполнять любимые песни. Этот зал рассчитан на 12 гостей и создан для проведения уютных вечеров.

Также гости могут посетить гастрозал на 12 мест, где прямо во время сеанса можно заказать вкусные закуски и напитки.

Кинотеатр «Победа» также гордится новым залом для фестивальных премьер и показов кино на языке оригинала. Он рассчитан на 24 человека и позволяет глубже погружаться в атмосферу фильма.

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