Мир параллельных реальностей Виталий Гинзбург

6.09.2024, 22:06

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Юлия Навальная

В реальном мире зона всегда остается зоной.

Так уж повелось, что, когда «хорошие русские» ощущают проблемы или оказываются в тени, они обязательно должны напомнить о себе в качестве ньюсмейкеров. Причем сказать они должны нечто программное. Либо сразу провозгласить нечто стратегическое, либо в очередной раз призвать оппозицию к объединению для того, чтобы провозгласить что-то напоминающее стратегию.

Поскольку в Словении стартовал очередной Бледский, и не простой, а стратегический Форум, да еще под девизом «Мир параллельных реальностей», лучшей возможности трудно себе представить.

С одной стороны, деятели из параллельной реальности заговорили о поддержке Палестины и выразили протест против участия в Форуме бывшей министра иностранных дел Израиля.

В то же время из другой параллельной реальности извлекли на свет Юлию Навальную, которая озаботилась отсутствием у Запада стратегии по построению ПРБ и, пользуясь случаем, взялась это исправить.

Она, безусловно, хотела как лучше. А получилось так, что лучшей возможности для критики европейской бюрократии, пребывающей в параллельной реальности, трудно себе представить.

Разве только посмеяться над ней, как это сделал единственный российский дипломат, выразивший протест против войны в Украине и описавший эти потуги в жанре то ли драмы, то ли комедии.

Как можно всерьез воспринимать разговор о российском гражданском обществе и об антивоенном протесте на основе тысячи политзаключенных и нескольких сот тысяч политэмигрантов при 80-процентной поддержке Путина в России?

О каком гражданском обществе можно говорить, если сама Юлия Навальная ни разу не упомянула необходимость Победы Украины и ни словом, ни делом, ни полученной от евробюрократии неизвестно за что премией не поддержала Украину?

Как можно формировать стратегию в отношении России, игнорируя право народов и регионов на самоопределение, вплоть до отделения и обретения независимости?

Ведь история современной России началась с законных и мирных попыток нескольких народов воспользоваться этим правом, которые в Чечне закончились двумя войнами, а в Татарстане и Башкортостане подкупом руководителей.

Только в мире параллельной реальности можно представить себе Россию в качестве демократического государства, если она на практике не перестанет быть одной большой зоной.

Алексей Навальный, а теперь его вдова и некоторые другие «оппозиционеры» словно по команде предлагают считать демократией в России одну большую счастливую зону и называют это стратегией.

В мире параллельных реальностей, наверное, такое возможно. Возможно даже получение за это премий.

Но в реальном мире зона всегда остается зоной. И в силу этого счастливой быть не может.

А в силу характера этой зоны и присущих ей несчастий она никоим образом не может быть безопасной для своих европейских соседей, живущих в реальном мире.

Можно, разумеется, не обращать внимания на то, что говорит Ю. Навальная. Она по большому счету представляет главным образом небутерброд или, говоря открытым текстом, расизм своего покойного мужа. Но нельзя же европейской бюрократии быть настолько слепыми и наивными.

Сегодня представлен доклад в США о вмешательстве России в американские медиа. Неужели никто из европейских политиков не хочет понять элементарную вещь? Навальный и ФБК — это кремлевский инструмент по управлению популизмом. Чью стратегию и чьи идеи они могут дуть в уши?

Нельзя считаться европейскими политиками, жить в осязаемой, а не в параллельной реальности и не видеть, что в России есть и другие политики кроме Юлии Навальной, если ее вообще можно воспринимать в этом качестве.

И эти реальные российские политики говорят о том, что народы и регионы России не смогут долго жить в тюрьме, что распад этой тюрьмы неизбежен. Что распад этой тюрьмы неизбежен не просто в силу чьих-то прихотей, а в силу международного права, которое пока никто не отменял.

А самое главное, в реальности идет война. Ее ведет тот же народ, который Юлия Навальная и ряд других ее единомышленников представляют.

И любой серьезный разговор о стратегии, о будущем территории, которая сегодня называется Россия, должен начинаться с достижения убедительной, безоговорочной Победы Украины.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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