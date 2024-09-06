Белорус взял деньги на хранение, а вернул сувенирные купюры 6.09.2024, 22:10

1,128

Дело закончилось судом.

В Пружанах мужчина взял на хранение деньги у матери своей девушки. Спрятал их в своем сейфе, а вернул сувенирные купюры. Дело закончилось судом, подробности рассказали в прокуратуре Брестской области.

Все началось весной 2020 года, тогда 36-летний мужчина жил со своей девушкой, ей было 29 лет. Ее мать передала дочери $12 тысяч и €3 тысячи. Она не хотела хранить деньги у себя дома, так как ей казалось, что в него кто-то проникал. Когда мужчина узнал, что у девушки есть крупная сумма, предложил спрятать сбережения в его сейфе.

По информации от прокуратуры, спустя два года мать девушки попросила вернуть деньги. Мужчина отвечал, что потерял ключ от сейфа, замок неисправен.

— В подтверждение своих слов он даже привозил сейф, чтобы продемонстрировать свою «добропорядочность». Мать сожительницы в таком случае привлекла своих знакомых, которые открыли сейф: в нем вместо сбережений оказались сувенирные купюры, — рассказали в прокуратуре.

Владелец сейфа признал свою вину в полном объеме. Пояснил, что деньги потратил на личные нужды и отдых.

Девушка не знала, что мужчина тратил деньги ее матери, думала, что он хорошо зарабатывает. При этом постоянного места работы у него не было.

Суд признал мужчину виновным в краже в крупном размере (часть 4 статьи 205 УК) и назначил ему три года колонии и штраф в 70 базовых (2800 рублей). Также он обязан отработать 120 часов общественно полезных работ. Так как мужчина еще до конца следствия возместил материальный ущерб и компенсировал моральный вред, к нему применили отсрочку наказания на два года.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com