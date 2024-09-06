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Браун: США будут сотрудничать с Украиной по защите Покровского направления

  • 6.09.2024, 22:16
  • 1,470
Браун: США будут сотрудничать с Украиной по защите Покровского направления
Чарльз Браун

Вашингтон поможет ВСУ оборонять город.

США намерены тесно сотрудничать с Украиной, чтобы помочь ВСУ оборонять город Покровск в Донецкой области.

Об этом на пресс-конференции после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Чарльз Браун, сообщает Цензор.НЕТ.

Браун отметил, что во время проведения операции в Курской области РФ украинские силы должны иметь возможности оборонять и другие участки фронта, в частности на Покровском направлении.

Отвечая на вопрос о том, не отвлекает ли ВСУ операция в Курской области от защиты на других участках фронта, американский генерал сказал:

«Когда вы смотрите на Покровск, это район, в котором россияне приложили свои главные усилия, но мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, чтобы помочь защитить этот район, а также все их территории».

Браун также отметил важность того, чтобы Силы обороны Украины могли продолжать наращивать боевую мощь не только на Донбассе, но и по всему фронту.

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