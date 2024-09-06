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Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов «Паляница»

  • 6.09.2024, 22:38
Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов «Паляница»

В Киеве призвали россиян «изучать благозвучные украинские слова».

Литва передаст Украине 10 миллионов евро. Эти средства будут направлены на закупку ракет-дронов украинского производства «Паляница».

Об этом рассказал Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайна.

По его словам, было получено подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона «Паляница».

«Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова», - написал Камышин.

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