Украина получит от Литвы 10 млн евро на закупку ракет-дронов «Паляница»
- 6.09.2024, 22:38
В Киеве призвали россиян «изучать благозвучные украинские слова».
Литва передаст Украине 10 миллионов евро. Эти средства будут направлены на закупку ракет-дронов украинского производства «Паляница».
Об этом рассказал Александр Камышин по итогам заседания рабочей группы на военной базе Рамштайна.
По его словам, было получено подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона «Паляница».
«Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова», - написал Камышин.