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Нидерланды передадут Украине ракеты класса «воздух – воздух» и запчасти для F-16

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  • 6.09.2024, 22:54
Нидерланды передадут Украине ракеты класса «воздух – воздух» и запчасти для F-16

Об этом сообщил министр обороны страны.

Нидерланды предоставят Украине материалы для технического обслуживания самолетов F-16 и ракеты класса «воздух – воздух».

Об этом сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс на заседании контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии, его цитирует минобороны Нидерландов.

По его словам, стоимость предоставляемой помощи составит €80 млн. Помимо большого количества запасных частей, в нее входят генераторы, небольшие транспортные средства, необходимые материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и лестницы.

«С помощью ракет «воздух – воздух» Украина может сбивать самолеты противника с воздуха», – сказал Брекельманс. Дальнейших подробностей он не сообщил, ссылаясь на требования безопасности, однако подчеркнул, что соответствующая помощь поступит «как можно скорее».

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