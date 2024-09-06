Белорусские ученые разработали новый ранний метод предсказания магнитных бурь 6.09.2024, 23:39

Они предложили наблюдать за ионосферой Земли.

Белорусские ученые разработали новый точный метод предсказания магнитных бурь. Как отметил аспирант лаборатории моделирования самоорганизующихся систем Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси, младший научный сотрудник предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси Александр Шапкин, это проект по созданию Космической системы радиометрического контроля околоземного пространства, в частности ионосферы. Программный комплекс позволяет точно предсказывать грядущие магнитные бури.

Александр Шапкин рассказал, как происходит магнитная буря. По его словам, в солнечной короне происходит вспышка, следом идет мощный выброс ионизированных частиц, которые в свою очередь образуют солнечный ветер, который летит к Земле. Солнечный ветер достигает геомагнитного поля Земли за сутки-двое, вызывая его деформацию и, как следствие, магнитную бурю. С этим связаны и методы предсказания: обычно ученые смотрят либо за геомагнитным полем Земли, либо за Солнцем.

Белорусские ученые предлагают иной подход, они предлагают наблюдать за ионосферой, которая является верхней атмосферой Земли.

«Все дело в том, что солнечный ветер достигает ионосферы Земли за 1-2 суток, а сама солнечная вспышка достигает атмосферы Земли за 8 минут», - подчеркнул Александр Шапкин.

Ориентируясь на эту вспышку можно гораздо раньше предсказать магнитную бурю, чьи последствия – не только красивые полярные сияния, но и поломки спутников, помехи в радиосвязи, выход из строя электросетей, изменение погодных условий, ухудшение самочувствия людей.

По словам ученого, новый метод достаточно точный, он не уступает тем методам, которые построены на классических вариантах наблюдения за Солнцем, но при этом не требует сложного оборудования. Для проведения наблюдений белорусские ученые используют данные спутников, стандартную инфраструктуру сигналов GPS ГЛОНАСС.

«Мы предлагаем наблюдать за ионосферой Земли. Это часть верхней атмосферы Земли, имеющая слоистую структуру, от поверхности Земли она находится на расстоянии от 50 километров до 1,5 тысячи километров. Ее можно использовать как индикатор того, что может произойти с геомагнитным полем Земли», - отметил специалист и подчеркнул, что, зафиксировав возмущения ионосферы, ученые могут прогнозировать в ближайшее время магнитную бурю.

По словам специалиста, в середине августе 2024 в широтах, на которых располагается территория Беларуси, наблюдалось красивое северное сияние, вызванное магнитной бурей. Белорусский комплекс предсказал серьезную вспышку на солнце класса Х, которая и вызвала эту магнитную бурю и ее следствие – северное сияние.

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