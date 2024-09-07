Соболенко квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
- 7.09.2024, 3:34
Он пройдет в Эр‑Рияде.
Вторая ракетка мира Арина Соболенко отобралась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр‑Рияде, сообщает пресс‑служба WTA.
Ранее Соболенко второй год подряд вышла в финал Открытого чемпионата США. В субботу в решающем матче турнира она сыграет с американкой Джессикой Пегулой.
Соболенко стала второй теннисисткой, квалифицировавшейся в этом сезоне на Итоговый турнир WTA, после лидера мирового рейтинга Иги Свентек из Польши.
Итоговый турнир WTA пройдет со 2 по 9 ноября. Соболенко в четвертый раз подряд примет в нем участие.