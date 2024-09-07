Соболенко квалифицировалась на Итоговый турнир WTA 7.09.2024, 3:34

Арина Соболенко

Он пройдет в Эр‑Рияде.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко отобралась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр‑Рияде, сообщает пресс‑служба WTA.

Ранее Соболенко второй год подряд вышла в финал Открытого чемпионата США. В субботу в решающем матче турнира она сыграет с американкой Джессикой Пегулой.

Соболенко стала второй теннисисткой, квалифицировавшейся в этом сезоне на Итоговый турнир WTA, после лидера мирового рейтинга Иги Свентек из Польши.

Итоговый турнир WTA пройдет со 2 по 9 ноября. Соболенко в четвертый раз подряд примет в нем участие.

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