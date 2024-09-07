В Белгородской области россияне поймали военных, грабивших их дом
- 7.09.2024, 8:00
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Из дома вынесли вещи жильцов и тушенку.
В российском приграничье местные жители поймали военных, которые грабили их дом.
На видео женщина обвиняет военных в том, что они угнали квадроцикл и вынесли из дома личные вещи жильцов, в том числе тушёнку.
Опубликовавший видео канал «Пепел» пишет, что место и время действия видео неизвестно. Журналисты предполагают, что оно было снято в Белгородской области — так как на одной из машин на видео можно заметить соответствующий госномер с регионом 31.
«Квадрик, бл*ть назад гони! Вы че, блин, вообще? Мы, сука, помогаем вам, бл*ть с первых дней. Вы чё делаете, бл*ть, А? Как вам, бл*ть, не стыдно, сука?», — материт российских военных женщина.