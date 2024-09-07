«Есть важный фактор, которого боится Лукашенко» 7.09.2024, 8:08

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Роман Свитан

Белорусы никогда не будут воевать с украинцами.

Лукашенко продолжает подыгрывать Кремлю. Однако все же есть важный фактор, который останавливает его для вступления в войну против Украины.

Такое мнение «24 каналу» высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, заметив, что Лукашенко знает, что население Беларуси никогда не будет воевать против Украины из-за европейской генетики. Его армия не сможет долго работать без поддержки тыла.

По словам Свитана, Лукашенко уже мог сотни раз вступить в войну против Украины. Однако диктатор чувствует и понимает настроения населения страны относительно войны.

«Белорусы воевать против Украины не будут. Они – европейцы ментально и генетически. Поэтому они имеют связь с украинцами.

Лукашенко просто не потянет эту войну. Воюет не только армия, воюет государство и народ. Белорусская армия будет воевать несколько дней без поддержки народа. А этой поддержки нет и не будет», — подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Он добавил, что украинцы будут мирно сосуществовать с соседями белорусами. Лукашенко же является таким диктатором, а они приходят, а потом уходят.

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