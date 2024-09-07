Forbes: Ситуация под Покровском резко изменилась 7.09.2024, 8:11

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Российская пропаганда бьет тревогу.

Наступление российских оккупантов на Покровском направлении забуксовало после того, как в бой вступили несколько резервных бригад Сил обороны Украины, которые проводят контратаки, а в некоторых местах отбрасывают захватчиков.

Несмотря на то, что 2-я общевойсковая армия РФ превосходит украинские силы на востоке примерно в четыре раза, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит менее вероятным, пишет Forbes.

В материале отмечается, что ВСУ держали в резерве четыре или пять бригад - каждая из которых насчитывала до 2000 солдат и сотни единиц техники. Уже теперь эти резервы присоединяются к боям вдоль последней линии окопов и укрепленных городков в пяти-шести милях от Покровска и его жизненно важных путей снабжения.

«Происходит именно то, что и предполагалось - украинские вооруженные силы начали контратаковать», - пишет российский пропагандист Евгений Норин.

На сегодня бригада «Кара-Даг» Национальной гвардии, 12 бригада «Азова» и 93 механизированная бригада Вооруженных сил Украины - проводят небольшие контратаки, основным эффектом которых является замедление или незначительное отбрасывание россиян.

Подчеркивается, что ожесточенные действия бригады «Кара-Даг» в Селидово, прифронтовом городе к юго-востоку от Покровска, могут быть наиболее значимыми из последних контратак. Уже несколько дней танки Т-64 бригады взрывают и захватывают российские танки и боевые машины, которые пытаются проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад.

Журналисты пишут, что россияне должны пройти через Селидово, чтобы иметь возможность вести прицельный огонь по Покровску. Но теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидово и наступают, захват Покровска россиянами, который когда-то казался неизбежным, выглядит несколько менее вероятным.

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