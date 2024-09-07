В Кремле требуют начать переговоры Алексей Голобуцкий

7.09.2024, 8:14

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Что-то заставляет Путина торопиться.

В России продолжается 9-й «Восточный экономический форум», заседание проходит во Владивостоке.

И первое, с чем Путин облажался – состав участников. Ожидали десятки, если не сотни официальных лиц. Всего должно быть 6000 участников из 70-х стран. По факту из иностранных руководителей появились премьер Малайзии и заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Остальные, как пишет российская пресса, отказались ехать. Песков это оправдал жесткими антироссийскими санкциями.

Так что фактически ВЭФ стал внутренним российским событием. И именно россиянам Путин озвучивал новую концепцию мирных переговоров.

Напомним, перед швейцарским саммитом мира он публично выдвинул ультиматум: Украина должна отказаться от 4-х областей, причем в административных границах, а не по линии фронта. Теперь же Путин вдруг сослался на стамбульские предложения как «настоящие», в противоположность другим, «эфемерным».

Это там, где Украина отказывается от НАТО (это назвали «соблюдением постоянного нейтралитета» – при том, что по более чем 500 годам даже Швейцария отказывается от нейтральной позиции через Россию). А заодно от ядерных намерений и от иностранного контингента и оружия (т.е. от Пэтриотов, в том числе). Никаких совместных с НАТО учений. Ну и идиотический «законодательный запрет фашизма, нацизма и агрессивного национализма». Там где-то еще были права русскоязычного и русского языка.

И за такую закрепленную беззащитность и отказ от себя Путин был готов пообещать «больше не нападать на Украину» и оставить за Россией оккупированные Донбасс и Крым. Такая «обоюдно выгодная мирная сделка».

Ибо милостивое согласие Путина на привлечение третьих стран как гарантов этой порнографии – это ни о чем.

И обязателен рефрен этой песни: «Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине».

Фактически уже все представители российской элиты так или иначе выдвинули требования переговоров. Похоже, Путин хочет ускорить этот процесс и реализовать первый шаг к президентским выборам в США. Не зря же Медведев буквально вчера заявил, что для России разницы нет – Харрис или Трамп, в значении, что оба варианта плохи для России и будут проводить антироссийскую политику.

Что-то заставляет Путина торопиться. И это вряд ли недовольство россиян – 78% поддержки войны и действий Путина отрицают эту версию. Однако Путину явно нужна передышка.

Алексей Голобуцкий, «Фейсбук»

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