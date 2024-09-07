Z-пропаганда: Через два-три месяца украинцы зайдут в Курск или Белгород 7.09.2024, 8:36

2,444

В РФ начали замечать, что война идет не по плану.

На российском пропагандистском сайте «Царьград», который принадлежит православному олигарху Константину Малофееву, вышло интервью с хирургом-оккупантом Юрием Евичом.

Он рассказал, что у россиян заканчиваются резервы, а ВСУ могут продолжить наступление на территории РФ:

— Противник заедет в Курск или в Белгород. Или — прямиком в Санкт-Петербург. Все соседи против нас вооружаются. Мы окружены не друзьями, на нас все хотят напасть.

И как мы будем защищаться, не имея достаточного количества боеготовых людей?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com