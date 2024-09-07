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Z-пропаганда: Через два-три месяца украинцы зайдут в Курск или Белгород

  • 7.09.2024, 8:36
  • 2,444
Z-пропаганда: Через два-три месяца украинцы зайдут в Курск или Белгород

В РФ начали замечать, что война идет не по плану.

На российском пропагандистском сайте «Царьград», который принадлежит православному олигарху Константину Малофееву, вышло интервью с хирургом-оккупантом Юрием Евичом.

Он рассказал, что у россиян заканчиваются резервы, а ВСУ могут продолжить наступление на территории РФ:

— Противник заедет в Курск или в Белгород. Или — прямиком в Санкт-Петербург. Все соседи против нас вооружаются. Мы окружены не друзьями, на нас все хотят напасть.

И как мы будем защищаться, не имея достаточного количества боеготовых людей?

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