Z-пропаганда: Через два-три месяца украинцы зайдут в Курск или Белгород
- 7.09.2024, 8:36
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В РФ начали замечать, что война идет не по плану.
На российском пропагандистском сайте «Царьград», который принадлежит православному олигарху Константину Малофееву, вышло интервью с хирургом-оккупантом Юрием Евичом.
Он рассказал, что у россиян заканчиваются резервы, а ВСУ могут продолжить наступление на территории РФ:
— Противник заедет в Курск или в Белгород. Или — прямиком в Санкт-Петербург. Все соседи против нас вооружаются. Мы окружены не друзьями, на нас все хотят напасть.
И как мы будем защищаться, не имея достаточного количества боеготовых людей?