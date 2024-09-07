Италия в Париже сенсационно обыграла французов 3:1 7.09.2024, 8:41

Фото: Getty Images

Хозяева забили гол уже на 14-ой секунде.

Вчера, 6 сентября, сборная Франция принимала итальянцев в рамках матча Лиги наций.

Хозяева открыли счет уже на 14 секунде – итальянцы разыграли мяч с центра поля поля, быстро потеряли и Барколя ударом под перекладину открыл счет.

Удалось сравнять счет Димарко после шедевральной передачи Тонали, одного из лучших игроков матча.

А на старте второго тайма забили уже итальянцы усилиями того же Фраттези. Распадори в середине сорокапятиминутки только закрепил успех после молниеносной атаки.

Финальный свисток швейцарца Шерера подвел черту под, пожалуй, самой худшей игрой Франции под руководством Дешама и едва ли не лучшей игрой Спалетти во главе Италии.

Лига наций. Дивизион А. 1 тур

Франция – Италия – 1:3

Голы: Барколя, 1 – Димарко, 30, Фраттези, 51, Распадори, 74

Предупреждения: Салиба, 41, Коне, 61 – Ретеги, 49

Франция: Меньян – Клосс (Заир-Эмери, 78), Салиба, Конате, Эрнандес – Канте (Коло Муани, 78), Фофана (Коне, 59) – Гризманн (Тюрам, 78), Олисе (Дембеле, 59), Барколя – Мбаппе

Италия: Доннарумма – Камбьязо, ди Лоренцо, Бастони, Калафьори (Буонджорно, 71), Димарко (Брешианини, 80) – Тонали, Риччи, Фраттези (Удоджи, 62) – Пеллегрини (Распадори, 46), Ретеги (Кин, 80)

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