«Ели «Ролтон» на обед и ужин» 7.09.2024, 8:46

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Белорусы рассказали об отдыхе в одной из самых богатых стран.

Виталий и Татьяна этим летом слетали в Катар — небольшое государство в Персидском заливе, куда «Белавиа» относительно недавно запустила чартеры из Минска. Туристы признаются: направление выбирали, ориентируясь исключительно на цены. И отдых действительно получился бюджетным: за 10 дней потратили меньше €1500 на двоих.

Мы с супругой вместе уже более 15 лет и очень любим путешествовать. Объездили всю Беларусь, были в Париже, Амстердаме, Кельне, Берлине. Побывали в Грузии автобусным туром, был опыт пакетных туров в Турцию и Египет. Своей историей они поделились с onliner.by:

— В этом году на отдых мы решились абсолютно спонтанно, буквально за пару дней. Хотелось моря и новых впечатлений, и выбор пал на Катар — из-за бюджетной путевки. Вылет из Минска нам подобрали в родной Лиде в местном агентстве. Тур обошелся в €1200 — эта сумма включает перелет, трансфер и проживание в отеле с завтраками.

Сразу по прилете в аэропорту у нас взяли электронные отпечатки пальцев. Паспорта на контрольном пункте мы прикладывали самостоятельно — и камера сама считывала наши лица. Все происходило автоматически, без участия персонала. Виза в Катар для белорусов ставится по прилете бесплатно.

Само здание аэропорта огромное. Мы, наверное, минут 20 бежали по наземным эскалаторам, чтобы быстрее пройти к выходу.

Заселились в гостиницу и остались очень довольны. В Катаре хороший сервис, поэтому наш трехзвездочный отель по уровню оказался не хуже турецких «четверок». При этом он находился не на первой линии, поэтому на море нас доставляли бесплатно автобусом — в 10:00 туда и в 14:00 обратно.

Этого времени на пляже нам было вполне достаточно, так как в июле в Катаре на улице около 40 градусов, а вода — примерно 33 градуса (почти не охлаждала нас). Хоть мы и теплолюбивые, находиться на суше было настоящим испытанием. Мы раньше ездили в Египет в это же время года, но в Хургаде нам было гораздо комфортнее, чем в Дохе. Я часто смачивал панаму и майку, чтобы было хоть немного легче переносить жару.

Вода чистая, но снорклинг с египетским не сравнить

Пляж, на который нас привозили, был платный (по €14 с человека), но для нас его посещение входило в стоимость. Входной билет и полотенца давали в отеле. Сам пляж очень понравился: он со всех сторон огорожен, охрана проверяет у каждого сумки, нельзя заходить со своими напитками.

На территории был установлен огромный телевизор: показывали баскетбол и разные красивые места. Еще, что нас удивило, на пляже были кафе с кондиционерами, где можно было отдохнуть, ничего не покупая. Это особенно важно с учетом того, что цены совсем не демократичные: по 5—30 белорусских рублей за стаканчик напитка.

Вход в воду плавный, вода чистая и прозрачная. Иногда нам попадались камни, что не очень приятно, но их было немного. Я взял маску для плавания и часами нырял. Находил много чего интересного на дне и в воде. Однажды нашел пять местных бумажных купюр и цепочку из камней. Видел ската и других рыб. Но, конечно, снорклинг с египетским не сравнить, Красное море тут вне конкуренции.

Зонтики и шезлонги для нас входили в стоимость. Но иногда было слишком ветрено и нельзя было раскрыть зонт — тогда спасали специальные палатки с защитой от солнца. Мест на пляже хватало всем, тут проблем не было.

Запрет на бикини и алкоголь

В Катаре есть не только платные, но и общественные пляжи, однако купаться в них можно только в закрытых купальниках, поскольку страна мусульманская. В городе туристкам тоже нельзя оголять плечи и ноги. В откровенных нарядах не пустят даже в торговые центры, все очень строго.

А еще в Катаре очень сложно купить алкоголь. В номере лежал прайс на спиртное, но минимальная цена на бутылку вина начиналась от 960 белорусских рублей! Хорошее шампанское продавалось по 3200 рублей.

Даже те, кто хотел выпить, быстро теряли желание покупать алкоголь за эти деньги.

В огромных торговых центрах продается все на свете, но спиртного там вы не увидите.

Впечатления от Дохи

Столица Катара — город Доха, очень красивый и современный. Поразило метро, где поезда ходят без машинистов, и за этим можно понаблюдать из первого вагона. Карточку для проезда надо покупать минимум на день (6 рублей на наши деньги).

На метро мы доехали до Village Mall — это огромный торговый центр с каналами внутри, как в Венеции. Потолок сделан в виде неба, которое очень похоже на настоящее. Мы не верили своим глазам: думали, что над нами плывут облака. Стены там в виде домиков с окнами. Потолки высокие, магазины брендовые, цены космические. Туалеты везде чистые и бесплатные. В торговом центре есть даже свое колесо обозрения!

Еще мы были на «поющих фонтанах». Когда струи воды с подсветкой поднимаются вверх в такт музыке, это очень впечатляет и завораживает. Непередаваемое зрелище!

Понравился также местный рынок Сук Вакиф. Все сделано под старину, рядом мечеть и опять же каналы с кораблями. Жемчужина — это статуя ракушки. Все очень красиво: подсветка, фонтаны, чистота.

Исследовать Доху нам понравилось, но нужно иметь в виду, что пешеходам там приходится тяжело. Автомобильный трафик очень интенсивный — иногда по восемь полос в одном направлении, поэтому ждать светофор нам приходилось по 5—7 минут. Никто пешеходам не уступает, поворотники не включает — это для них норма. Подземных переходов тоже очень мало. А машины там все не старше 2010 года, с автоматической коробкой передач, стартуют быстро. Иногда приходилось перебегать дорогу с риском для жизни!

В остальном город показался нам довольно безопасным: везде камеры, полиция, хорошее освещение. На остановках есть кондиционеры и зарядки для гаджетов. На городских улицах также были установлены специальные коробки, из которых обдувало приятным потоком холодного воздуха.

Экскурсия на «внутреннее море»

Так называют природный заповедник Хор-аль-Адаид в 60 километрах от Дохи. Это соленое озеро в центре пустыни. Заповедник признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наш гид предлагал экскурсию на «внутреннее море» за $60 на одного, но мы нашли вариант на пляже за $35 с человека. По времени поездка заняла около четырех часов. Нас забрал местный водитель, который очень уверенно чувствовал себя на дороге: одной рукой держался за руль, другой постоянно писал сообщения в мессенджере или записывал голосовые. Жене уже было немного страшновато!

Далее водитель повез нас по дюнам и крутым спускам. Весело и страшно было всем! К «внутреннему морю» мы приехали на закате — это так красиво! Солнце уходит в пески… Была возможность искупнуться, но море показалось нам слишком горячим. В целом экскурсия однозначно стоит своих денег.

Питались простой едой из магазина

Катар — одна из самых богатых стран, а мы, простые белорусы, пытались там выжить. Главное, что нам помогало, — это завтраки по системе шведский стол в отеле. Можно было есть все в неограниченных количествах: рис, сосиски, печенье, орехи, сыр, мед, салаты из арбуза и дыни и так далее.

На обед и ужин мы заваривали не требующие варки супы от завода «Лидкон», каши и «Роллтон». Когда жена узнала, что в номере есть чайник, она очень обрадовалась, ведь сколько блюд можно сделать на кипятке! Но и без чайника мы бы не пропали, ведь у нас с собой был кипятильник. В день уходило около шести пачек из наших запасов (каши, лапша, супы). Все привезли с собой из Беларуси. Огромные рюкзаки с собой, поверьте, мы не тащили. На двоих наш багаж вместе с едой весил всего 7 килограммов — считаю, что это очень скромно.

В кафе мы не ходили вообще. Еда для нас не самое главное в жизни, и мы можем питаться самыми простыми блюдами. В магазин ходили в основном за водой. За девять дней выпили литров 20. Покупали также курицу гриль и фрукты. Попробовали, например, драконий фрукт (обошелся нам в 4 рубля).

Сколько потратили?

В общей сложности вся поездка стоила нам чуть более 5 тыс. рублей на двоих. Одна из существенных трат — это кольцо супруге, которое мы купили на память. Это уже традиция: из каждой страны мы стараемся привозить украшение жене или хоть бы значок мне.

Теперь по затратам:

Сами путевки со страховкой — 4200 рублей.

Дорога из Лиды в Минск и обратно — 80 рублей.

Еда, которую взяли с собой, — 70 рублей.

Еда на месте — 100 рублей.

Сувениры — 50 рублей.

Золотое кольцо супруге — 500 рублей.

Экскурсия — 220 рублей.

Итого — 5220 рублей.

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