Дачная арифметика: белоруска рассказала, окупается ли огород 7.09.2024, 8:49

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И показала подробные расчеты.

Сегодня свежие овощи в любое время года можно купить в магазине. Но все-таки многие люди продолжают возделывать огороды, отдавая немало сил, времени и денег. О том, какой в этом смысл и есть ли реальная выгода от грядок, myfyn.by рассказала опытная дачница из Речицы — Елена.

«Большинство семян — из прошлогоднего урожая»

Наш огород, он же дача, находится в 25 км от города, поэтому бывать там получается только на выходных. Любовь к земледелию у меня с детства: красивые грядочки, посадки, сбор урожая — все это приносит мне удовольствие. Выходит, что занимаюсь огородом уже примерно 35 лет. Особенно мне нравится выращивать различные цветы.

Как я уже говорила, на даче мы бываем только по субботам и воскресеньям. В эти дни с утра до вечера нахожусь на огороде.

В нынешнем году из овощей я высаживала: помидоры, огурцы, кабачки, лук, чеснок, перец. Из ягод на участке плодоносят: клубника, малина, ежевика, голубика, смородина и крыжовник. Есть пара яблонь. Практически весь урожай получилось вырастить из собственных семян либо на имеющихся на участке кустарниках. Покупала только 1 кг лука-севка (20 рублей) и 2 кг чеснока (30 рублей).

Морковь, свеклу, капусту и картошку уже около 10 лет не садим, а покупаем на ярмарках или в магазине. Почва на участке кислая, вода в ней после весны стоит долго, и урожай именно этих культур был плохой.

Удобрениями не пользуемся, только поливаем все посадки водой. Покрытие для грядок и ящики используются из года в год, никаких новых приспособлений в этом году мы не приобретали.

Поливать огород получается только по выходным. Хотя поначалу, когда только-только высадили рассаду, мужу удавалось вырываться и среди недели, чтобы полить грядки, пока корни еще недостаточно глубоко проросли в землю. Кустарники и фруктовые деревья тоже время от времени обильно поливаются, в том числе осенью. За сезон с апреля по ноябрь у нас обычно уходит около 40 м³ воды (это примерно на 60 рублей).

Добираемся до дачи на автобусе. Поездки у нас с супругом каждые выходные на протяжении 8 месяцев. В сумме стоимость проезда за сезон выходит 370 рублей.

Но больше всего в этом году расходов «потянули» цветы. Купили 17 роз разных сортов — 200 рублей, 4 гортензии и 3 гибискуса — 50 рублей. Вся эта красота материальной выгоды, конечно, не приносит, зато радости — сколько угодно.

Доходы и расходы

В этом сезоне нам удалось собрать 16 кг лука и 6 кг чеснока. Голубики около 2 кг, 14 кг клубники (до сих пор пару ягодок зреет). Уродилось 20 кг кабачков, 15 кг огурцов, 18 кг помидоров.

Если пройтись по ценникам известного продуктового гипермаркета, то вот примерно какую сумму пришлось бы потратить при покупке аналогичного количества овощей и ягод:

16 кг репчатого лука — 29 BYN,

6 кг чеснока — 69 BYN,

2 кг голубики — 56 BYN,

20 кг кабачков — 55 BYN,

15 кг огурцов — 69 BYN,

18 кг помидоров — 126 BYN,

14 кг клубники по средней стоимости на рынке в сезон — 168 BYN.

Если вычесть из этого «дохода» расходы на дорогу и полив — получается 142 BYN выгоды.

«Всего хватает до весны»

Ничего у нас не пропадает, все идет в расход. Огурцы и помидоры консервирую, ягоды замораживаю, закатываю компоты и варю варенье. Из кабачков делаю оладьи и икру, из яблок — сок. Все это очень любят мои уже взрослые дети, да и нам с мужем с лихвой хватает до весны вместо магазинных покупок.

В этом году уже закатали 36 пол-литровых баночек различного варенья и еще 20 литровых банок огурцов. Первыми у нас съедаются огурцы, компоты и варенье из черной смородины. Овощные салаты и лечо стоят подольше.

Рассада, полив, прополка, заготовки на зиму — мне все в радость, потому и занимаюсь. Бонусом идет небольшая экономия для всей нашей семьи.

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