Не приходя в сознание Сергей Асланян

7.09.2024, 8:56

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О Путине, фараонах и анекдоте о Брежневе.

Когда становишься фараоном – хочется вечной жизни. Путин – фараон. Но в отличие от египетских коллег, он верит в Российскую Академию Наук, а не в отдельное направление – таксидермию. Против чучела на Красной Площади вместо Ленина, Путин не возражает, но не сейчас, чуть позже.

Идея вечной жизни для фараона логична. В Египте считалась нормой и никого не удивляла. Каждый фараон знает про себя, что он уникален, равен богу и потому требует бессмертия, чтоб встретить старость не сейчас и в Дуате, а на Олимпе и среди других уважаемых, и таких же бессмертных.

Российскому фараону 72 года. Своим проводником в Дуат он выбрал Президента Курчатовского Института и член-корреспондента Академии Наук Михаила Ковальчука. Штатному проводнику Анубису, как египтянину и потому вероятному сотруднику иностранных разведок Путин не доверяет, тем более что самого Анубиса сняли с более респектабельной должности руководителя загробного мира, передав управление Осирису.

Ковальчук тоже хочет жить вечно, он старше Путина и такой же неповторимый, как любой фараон. По данным из осведомленных источников Ковальчук побежал с идеей долголетия к Путину – «Декабристы разбудили Герцена, Герцен разбудил революцию». Идея получила одобрение, Минздрав получил приказ и бросился командовать научно-исследовательскими институтами, требуя к завтраку подать рецепт вечной жизни, добавив к бутерброду с черной икрой элексир имени Дориана Грея.

В техзадании на вечную жизнь указано требование одолеть когнитивные и сенсорные расстройства, клеточное старение, остеопороз, укрепить иммунную систему. Для чего к услугам Ковальчука финансируемая государством программа исследований в области генетики и старшая дочь Путина, врач-эндокринолог Мария Воронцова. Все вместе они обязаны решить главный вопрос человечества и проверить результаты на современном фараоне, вписав в историю взаимоотношений с потусторонним миром более реалистичную версию, чем пирамиды на окраине Каира в Гизе.

Пока наука в задумчивости перечитывает дидактический материал по теме – «Собачье сердце», «Голову профессора Доуэля» – неувядающий фараон практикует ванны с экстрактом из крови, полученной из пантов сибирского оленя. В справочнике «Вечной Жизни» указано, что «экстракт обладает омолаживающими свойствами и способен творить чудеса с мужской потенцией», чрезвычайно актуальной для Путина и в этом и в том мире.

Помимо озабоченного Ковальчука и путинской дочки, экспериментами с вечностью занимались и подставки под фараона. Председатель Совета Федераций Валентина Матвиенко, планировавшая не расставаться с комсомолом и оставаться вечно молодой, по данным из вполне серьезных источников, применяла омолаживающие препараты профессора Хавинсона, руководителя российского Института биорегуляции и геронтологии. Но профессор неосмотрительно умер в возрасте 77 лет, тем самым не оправдав собственных методик, оставив страждущих один на один с Ковальчуком и действительностью.

Но жить вечно планирует не только Путин, Ковальчук, Матвиенко и примкнувшая к ним Алина Кабаева. Владелец Татарстана Минниханов такой же фараон и ему тоже полагается бессмертие. Поэтому в прошлом году Минниханов заявил программу расширения Свободной Экономической Зоны «Алабуга» и принял план колонизации четырех спутников Юпитера – Ганимеда, Европы, Каллисто, Ио. Если Ковальчук только в начале пути и внятных сроков назвать не в состоянии, то Минниханов, которому сейчас 67 лет, решил уложиться в 25 лет и к своему девяностодвухлетию получить гарантированное продление жизни. И на вечность он не претендует. Ему достаточно скромных семисот лет. По плану Минниханова Татарстан долетит до четырех спутников Юпитера, высадится и построит на каждом научно-промышленные кластеры, сделав Свободную Экономическую Зону «Алабуга» номером один в Солнечной системе. Именно так заявил Гендир «Алабуги» Тимур Шавалиев на банкете по поводу старта Миннихановского долголетия.

В космическом техзадании указано:

1. На спутнике Юпитера Европа создадут агрокластер сельхозпродукции для снабжения соседей по Вселенной картошкой и свежим укропом. За 114 трлн руб.

2. Ганимеду достанутся хостелы, отели, СПА-салоны, кафе, гольф-клубы и рестораны за 80 трлн руб.

3. На Ио построят заводы тяжелой промышленности, начнут добывать руду, варить сталь, гнуть железо и прокладывать привычные для пейзажа трубопроводы. За 121 трлн руб.

4. А самое главное, ради чего Татарстан летит в космос, состоится на Каллисто. Здесь случится развитие биотехнологий по клонированию человека, редактированию генома и продлению жизни Минниханова до 700 лет. За 176 трлн руб. Цифра в 700 лет не случайна и считается научно доказанной, обоснованной и реалистичной. Но, возможно, придется доплатить.

Общий бюджет омоложения владельца Татарстана – 491 триллион рублей.

Доходная часть бюджета России на 2024 год составляет 35,06 трлн руб. То есть Минниханову нужны деньги всей страны на предстоящие 14 лет, чтобы в 2048 году начать жить спокойно, не торопясь, с космическим размахом.

Поскольку напрямую попросить ТАКИЕ деньги у фараона №1 опасно для здоровья и до семисотлетнего периода благоденствия можно не дотянуть, Минниханов предложил пожить вечно главе банка ВТБ Костину. У того излишний вес, задача не растерять потенцию и есть безграничные деньги. Костину идея жить вечно показалась привлекательной. Поэтому на старте проекта Банк ВТБ выделил на колонизацию космоса 53 миллиарда рублей. Если и не взлетит, то все равно не в накладе.

Путин о деятельности колонизатора Минниханова знает и присматривает, но у него нет уверенности, что сам протянет 25 лет. Минниханов готов свои 92 года отметить на Земле и вознестись в космос, а Путину в свои 72 надо быстрее, пока не кончился олений элексир. Поэтому на обеспечение своего проекта фараон поставил дочку, а не только курчатовского друга. К тому же у Минниханова на всю «Алабугу» только ПТУ с громким названием Политех, и в нем вместо серьезных ученых – дети со средним образованием, собирающие своими руками дроны для войны с Украиной, а не ракеты для конкуренции с Илоном Маском.

Когда кончатся деньги, жизнь подойдет к закономерному концу, фараон не вернется из потустороннего Дуата, в котором египтяне предусмотрели только вход и нет выхода, что тогда?

Тогда остается вариант по анекдоту про Брежнева: «Вчера, после тяжелой и продолжительной болезни, на 99ом году жизни, не приходя в сознание, Генеральный Секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев приступил к работе»…

Сергей Асланян, «Фейсбук»

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