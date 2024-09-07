Как в Евросоюзе реагируют на внезапную отставку Кулебы с поста главы МИД Украины 7.09.2024, 9:14

Дмитрий Кулеба

В Брюсселе многие были удивлены.

Внезапная замена Дмитрия Кулебы на Андрея Сибигу на должности министра иностранных дел Украины удивила многих в Брюсселе. Ведь всего несколько дней назад Кулеба заседал здесь с коллегами, убеждая их разрешить Киеву бить их оружием вглубь России, отвечал на вопросы журналистов и готовился к новому политическому сезону.

Уже через несколько часов после отставки, которую сам Дмитрий Кулеба до сих пор не прокомментировал, соцсети западных дипломатов и функционеров запестрели дифирамбами Кулебе и фотографиями радушных встреч и объятий. «Один из самых утонченных и эффективных глав МИД в мире», «голос, защищавший Украину в самые темные времена», «смелый и преданный своей стране» - отрицательных отзывов о теперь уже экс-министре в Брюсселе DW не услышала, хотя отдельные политики и чиновники предпочли не комментировать его уход.

Специфическая роль главы МИД Украины

«Глядя на реакцию западных дипломатов, становится ясно, что перемены в украинском правительстве, особенно на посту министра иностранных дел, были неожиданностью», - говорит и эксперт в сфере политики Евросоюза Теона Лаврелашвили. По ее мнению, Кулеба поддерживал высокий общественный авторитет по двум главным причинам. Во-первых, стремился присутствовать на всех без исключения заседаниях Совета ЕС по иностранным делам если не физически, то, по крайней мере, виртуально, часто - из разных мест. «Во-вторых, учитывая специфику его роли министра иностранных дел страны, охваченной войной, и то, что Украина находится в центре внимания Запада, он, естественно, стал заметной фигурой, что повысило его популярность», - подчеркивает Лаврелашвили.

Например, вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины Дмитрий Кулеба подключился к Совету ЕС по иностранным делам по телефону из машины, откуда-то из-под Стамбула, рассказал источник DW в Евросоюзе. «Тогда он сказал, что не знает, примет ли участие в следующем заседании с коллегами, поскольку не уверен, останется ли в живых, - вспоминает собеседник DW. - На лицах министров, в основном из Северной Европы, особенно женщин, читался нескрываемый ужас». Но сам Кулеба оставался невозмутим, что в принципе было одним из его отличительных качеств, говорят в столице ЕС.

«Одна из самых трудных работ в мире»

Министр иностранных дел Украины в нынешнюю пору - это «одна из самых трудных работ в мире», написала после отставки Кулебы глава МИД Исландии. Во многих западных странах даже в мирное время главы МИД меняются каждые два-четыре года, поскольку такое напряжение выдержать трудно, говорят другие дипломаты: смены топ-кадров в демократических государствах - это нормальное и положительное явление.

Рассуждая о возможных причинах замены столь популярного и опытного министра иностранных дел, дипломаты и эксперты говорят о целях, поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским, которых Кулебе не удалось достичь. Например, получить разрешение наносить удары западным оружием по военным объектам в глубине России. Упоминают и создание международного трибунала за преступление агрессии, ясности с которым до сих пор нет. Но источники DW в дипломатических кругах считают, что винить в этом главу МИД было бы несправедливо, ведь подобные решения принимаются на уровне глав государств и правительств, поскольку затрагивают интересы безопасности каждой страны.

Направление внешней политики Украины определялось не только Кулебой и его командой, отмечает и Теона Лаврелашвили. «В основном внешняя политика формировалась президентом Зеленским и его администрацией. Международные отношения в целом курируются Офисом президента, а это значит, что действия и нарративы координируются на самом высоком уровне», - подчеркивает политолог.

Она полагает, что перестановки в украинском правительстве могут отражать призыв Зеленского к его министрам быть «более активными» в привлечении помощи от западных союзников. Это может быть и сигналом Брюсселю о том, что Киев не вполне удовлетворен нынешним уровнем поддержки и ожидает большего как в плане финансовой помощи, так и в плане политических решений, о чем, впрочем, заявлял и сам Кулеба, в последний раз выступая перед министрами стран Евросоюза.

ЕС нужны постоянные и последовательные собеседники

Перемены скоро коснутся не только правительства Украины, но и Еврокомиссии. После смены ее состава не позднее декабря новому главе украинского МИДа Андрею Сибиге придется выстраивать отношения с Каей Каллас из Эстонии - новой верховной представительницей ЕС по иностранным делам. Каллас занимает одну из самых радикальных позиций в отношении России в Евросоюзе, так что украинскому министру будет легко найти с ней общий язык.

Существенных изменений во внешней политике Украины в связи с передачей министерских полномочий эксперты не прогнозируют.

В Еврокомиссии комментировать перестановки и новые назначения в правительстве Украины отказались. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС подчеркнул, что кадровые изменения - это решение исключительно украинского правительства, но главное - в условиях войны, а также учитывая статус кандидата Украины на членство в ЕС, - иметь надежного партнера для обеспечения непрерывности стабильных отношений. «Мы надеемся как минимум на столь же плодотворное сотрудничество с новыми министрами Украины и новыми членами этой администрации, как и с прежними», - заявил Петер Стано. Он также воздал должное Дмитрию Кулебе за все, что тот сделал для Украины во времена тяжких испытаний.

Получить подтверждения сообщениям украинских СМИ, что Кулеба якобы возглавит некое новое объединенное представительство Украины при Евросоюзе и НАТО, DW не удалось. В Брюсселе продолжают действовать две отдельные миссии при штаб-квартирах этих блоков, а известий о создании подобного ведомства «даже в виде слухов» пока не получали.

Кулеба «установил высокую планку»

Андрей Сибига уже отчитался о своем первом дне в новой должности и опубликовал фотографию рукопожатия с экс-министром Кулебой, на которой улыбается заметно шире него. Новый глава украинского МИДа ранее работал заместителем главы администрации Зеленского, а весной 2024 года был повышен до первого заместителя министра иностранных дел. «Этот опыт нового министра позволяет предположить, что под его руководством коммуникация и координация между МИД и Офисом президента станет еще более слаженной и консолидированной», - говорит эксперт в сфере политики Евросоюза Теона Лаврелашвили.

Между тем в Брюсселе подчеркивают, что Кулеба «установил для своего преемника высокую планку». За столом министров иностранных дел к нему всегда относились с большим уважением, сказал DW источник в дипломатических кругах: «Он очень порядочный и умный человек, заботящийся о своей стране и ее народе, а не о себе, и всегда работающий в трезвом русле».

Экс-министр «установил высокую планку не только для своего преемника, но и для любого министра иностранных дел любой страны», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Покидающий пост верховного дипломата ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, сколь неоценимы были дипломатические навыки Кулебы в борьбе с российской агрессией. «Вы многое сделали для своей страны и для Европы», написал Боррель в соцсети Х, завершив послание словами «Слава Украине!»

Сердечные отношения с Боррелем

«Сердечные отношения» Кулебы и Борреля были лишь одной из причин, по которой глава европейской дипломатии занял четкую проукраинскую позицию, рассказал DW близкий к этой теме источник. По его словам, поначалу испанец не уделял такого внимания Украине, но в определенный момент «проснулся». Он принял приглашение Кулебы и побывал на линии фронта на востоке Украины, чего не сделали его предшественицы на этом посту. Это произошло за считанные недели до полномасштабного вторжения России. «У Борреля было даже несколько отцовское отношение к Кулебе», - говорит источник.

Дмитрий Кулеба поблагодарил в соцсетях Жозепа Борреля и других западных коллег за поддержку, но о причинах внезапной отставки в его ответах не было ни слова.

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