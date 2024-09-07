Politico: Украина ударила по теневым доходам окружения Орбана 2 7.09.2024, 9:27

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Виктор Орбан

Венгрия теряет скидку на российскую нефть.

Поставки российской нефти в Венгрию не прекратятся, но Будапешт потеряет скидку от РФ. Об этом пишет Politico.

Издание напоминает, что в течение последних двух лет Венгрия пользовалась специальными исключениями ЕС, которые дают ей доступ к российской нефти по ставкам, значительно ниже рыночных. При этом в июне Украина поставила под сомнение эту договоренность, когда запретила российскому энергетическому гиганту «Лукойл» отправлять продукцию через страну в ЕС.

«Венгрия и Словакия, еще один постоянный российский импортер нефти, быстро предупредили, что для обоих грозит дефицит энергии. Они требовали вмешательства ЕС», - говорится в материале.

Авторы отмечают, что в целом неизменных потоков может быть несколько: в то время как «Лукойл» заблокирован, другие российские производители нефти - нет, и могут продолжать отправлять сырую нефть через Украину. Кроме того, Лукойл может продавать свою нефть на украинской границе трейдеру, который продает ее в ЕС. Если это не удастся, Хорватия охотно предложит собственный трубопровод как альтернативный путь поставки.

«Вот в чем загвоздка: все эти решения дороже для Венгрии. Это создает проблемы для Виктора Орбана, который использовал скидку для повышения прибыли и снижения внутренних цен на топливо», - пишет издание.

В то же время научный сотрудник и эксперт по Венгрии Центра восточных исследований Илона Гизинская считает, что нынешняя договоренность «очень выгодна для Венгрии».

«Российская нефть продается дешевле, чем нерусская - разница в цене за баррель колебалась от 5 до 30 долларов с момента введения санкций», - объясняет аналитик.

Она напомнила, что в 2022 году венгерский энергетический гигант MOL зафиксировал рекордные прибыли.

«От этого также выиграет бюджет Венгрии, который поддерживается налогом на сверхприбыли компании», - сказала она.

В свою очередь Михаил Гончар, президент киевского аналитического центра CGS Strategy XXI, подсчитал, что нефть, которую Венгрия получала от «Лукойл», поступала с 20-процентным дисконтом по сравнению с рыночными ценами.

«Санкции Украины против «Лукойла» - это удар по теневым доходам бизнес-окружения Орбана. Эти доходы очень важны для Орбана, поскольку они означают максимально возможную прибыль, которая генерируется на разнице между наименьшей ценой на нефть и рыночными ценами на нефтепродукты», - сказал эксперт.

В то же время Елена Лапенко, эксперт по безопасности и устойчивости киевского энергетического аналитического центра DiXi Group, считает, что у Украины лопнуло терпение.

«Венгрия и Словакия имеют обязательства по диверсификации своих поставок нефти, но мы еще не увидели конкретных шагов. Украина не видела реальной перспективы прекращения закупки российской нефти этими странами ЕС. Очевидно, этим объясняется введение санкций против одного из крупнейших российских экспортеров нефти», - резюмировала аналитик.

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