США выводят войска из Ирака 7.09.2024, 9:37

2,654

Фото: EPA

Названы сроки.

США и Ирак достигли взаимопонимания относительно планов вывода коалиционных сил во главе с США из страны, они предусматривают выход военных до сентября 2025 года, а остальных — до конца 2026 года, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«У нас есть соглашение, вопрос лишь в том, когда его объявить», — сказал высокопоставленный американский чиновник.

США и Ирак также стремятся установить новые консультативные отношения, которые могут предусматривать, что некоторые американские войска останутся в Ираке после вывода войск.

Официальное объявление было первоначально запланировано на несколько недель, но было отложено из-за региональной эскалации, связанной с войной в Газе, а также для согласования некоторых деталей.

Среди источников, с которыми удалось пообщаться Reuters, — пять американских чиновников, два чиновника из других стран коалиции и три иракских чиновника. Они говорили на условиях анонимности.

Несколько собеседников сообщили, что о сделке может быть объявлено уже в этом месяце.

Советник премьер-министра Ирака по вопросам иностранных дел Фархад Алаалдин заявил, что технические переговоры с Вашингтоном о сокращении коалиции завершились.

«Сейчас мы стоим на пороге перехода отношений между Ираком и членами международной коалиции на новый уровень, сосредоточившись на двусторонних отношениях в военной сфере, сфере безопасности, экономической и культурной сферах», — сказал он.

Представитель Государственного департамента США и представитель министерства обороны заявили, что президент США Джо Байден и премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани в совместном заявлении в апреле подтвердили, что они рассмотрят факторы, чтобы определить, когда и как завершится миссия глобальной коалиции в Ираке, и перейдут к прочному двустороннему партнерству в области безопасности.

Соглашение стало результатом более чем полугодовых переговоров между Багдадом и Вашингтоном, инициированных премьер-министром аль-Судани в январе на фоне нападений поддерживаемых Ираном иракских вооруженных группировок на американские войска, дислоцированные на иракских базах.

Согласно плану, все силы коалиции должны оставить авиабазу Айн аль-Асад на западе провинции Анбар и значительно сократить свое присутствие в Багдаде до сентября 2025 года.

При этом ожидается, что американские и другие войска коалиции останутся в Эрбиле — полуавтономном северном регионе Курдистана, еще примерно до конца 2026 года, чтобы способствовать текущим операциям против Исламского государства в Сирии.

Точные детали передвижения войск держатся в тайне.

Сокращение численности войск ознаменует заметные изменения в военной позиции Вашингтона в регионе.

Соглашение, когда оно будет объявлено, скорее всего, станет политической победой ас-Судана, поскольку он сбалансирует позицию Ирака как союзника и Вашингтона, и Тегерана. Первый этап вывода войск завершится за месяц до парламентских выборов в Ираке, назначенных на октябрь 2025 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com