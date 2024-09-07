В Беларуси собираются отпустить цены 1 Феликс Мирский

7.09.2024, 9:46

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«Инфляционный навес» может обвалиться.

В Беларуси со следующего года планируют изменить систему ценового контроля. Кажется, в этот раз это означает, что цены собираются отпустить. По крайней мере, слегка. Потому что старая система контроля, конечно, доказала свою полную эффективность. Только вот инфляция в Беларуси при этом все равно выше, чем у соседей, а финансы предприятий еще один год эффективного ценового контроля могут и не пережить.

О планах опять поэкспериментировать с ценовым контролем сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов. Правда, в этот раз власти, похоже, собираются экспериментировать в сторону возвращения к общепринятым экономическим практикам.

«К концу года надо выработать новую систему ценового регулирования, которая позволит обеспечить, возможно, без таких жестких мер соблюдение тех же принципов справедливого ценообразования, как и сегодня», — сказал министр.

Ключевые слова здесь – без жестких мер. С жесткими мерами белорусские чиновники экспериментируют два года и дальше ужесточать уже некуда. Потому что финансы предприятий новых жестких мер могут и не выдержать.

За пять месяцев этого года прибыль в сельском хозяйстве упала на 8%, в промышленности — на 12, а убытки в транспортной отрасли выросли больше чем в 20 раз. Общая сумма убытков на 1 июня увеличилась до 2,4 млрд рублей с 1,5 млрд год назад.

Но если не заниматься статистическими манипуляциями, то количество убыточных предприятий и сумма убытков могут оказаться еще выше. Треть белорусских предприятий работают без оборотных средств. То есть их текущая деятельность обеспечивается за счет банковских кредитов и субсидий.

При этом чиновники говорят, что все идет по плану.

«В целом мы видим по рентабельности производителей и торговли, что "жирок срезали", но работа идет», — сказал Богданов.

Потому что главное для чиновников – выполнение планов по инфляции. А проблемы финансов предприятий — это лично дело предприятий.

И, на первый взгляд, может показаться, что с задачей подавления инфляции власти справились. За полгода инфляция в годовом выражении составила 5,8% при плане в 6%.

«По итогам шести месяцев мы видим, что динамика хорошая, инфляция в годовом выражении укладывается в показатели, которые мы заложили по итогам текущего года», — сказал Богданов.

Вот только если сравнить с соседями, то достижения уже не так впечатляют. В Польше за это же время цены выросли на 2,6%, в Литве — на 1%, в Латвии — меньше чем на 1%. А в мае годовая инфляция в балтийских странах была на уровне ноля.

Все это без регулирования и жесткого ценового контроля. Исключительно в результате саморегулирования экономики. Когда не надо ни вычислять справедливый уровень цен, ни спасать пострадавшие после экспериментов над экономикой предприятия.

Но возвращение к нормальности чревато новыми рисками. За время экспериментов в стране накопился приличный инфляционный навес. Который может свалиться экспериментаторам на голову, если ослаблять ценовой контроль без соблюдения строжайших мер предосторожности.

Феликс Мирский, «Белорусы и рынок»

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