Ночная атака РФ: украинцы уничтожили 58 из 67 «шахедов» 7.09.2024, 10:14

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Некоторые из них убежали в Беларусь.

В ночь на субботу, 7 сентября, российская армия атаковала Украину 67 ударными БПЛА типа Shahed-131/136. Силы противовоздушной обороны страны сбили 58 дронов.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

Отмечается, что еще шесть беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских дрона локально потеряны на территории Украины, вероятно, упав под воздействием средств РЭБ.

Отмечается, что «шахеды» страна-агрессор запустила из Курска и Ейска, РФ, и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

В ночь на 7 сентября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В Винницкой, Киевской, Хмельницкой областях и в Киеве были слышны взрывы. В результате атаки в Печерском районе столицы произошло возгорание на открытой территории.

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